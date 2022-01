Rufus Wainwright : "j'adorerais faire un album en français"

La musique classique n'a pas de secret pour le célèbre "songwriter" américain, qui vient de fait paraître un disque mêlant chansons et airs lyriques avec l'Amsterdam Sinfonietta. Il évoque ce matin sa passion pour le répertoire classique et la culture française, omniprésents dans ses chansons.

S’inscrivant dans la lignée des "songwriters" américains aux côtés de Leonard Cohen, Bob Dylan ou encore Patti Smith, Rufus Wainwright est l’un des chanteurs américains les plus marquants de sa génération. Mais, au delà de sa carrière de chanteur pop, Rufus Wainwright a également un pied dans le monde de la musique classique. Après avoir composé deux opéras en 2004 et 2018, il sort un album live accompagné par l'ensemble Amsterdam Sinfonietta, où ses propres chansons côtoient des airs classiques et des incontournables de la variété française. Rufus Wainwright est l'invité de Jean-Baptiste Urbain ce matin, et il se livre sur son rapport à la musique classique et à la culture française.

Bien qu’il habite à Los Angeles avec sa famille et qu’il ne vienne que rarement en France, Rufus Wainwright est un amoureux de la langue française. Il a enregistré de nombreuses reprises de chansons françaises : "La complainte de la butte" de Cora Vaucaire pour le fin "Moulin Rouge", "Je suis venu te dire que je m'en vais" de Serge Gainsbourg pour l’album "From Gainsbourg to Lulu" de Lulu Gainsbourg, et "Amsterdam" de Jacques Brel sur ce nouveau album, accompagné par l’Amsterdam Sinfonietta. Tout récemment, il a réalisé une collaboration avec le chanteur Calogero sur son dernier album pour une version bonus de la chanson "Le Temps" parue l’été dernier.

Quand je chante en français, les paroles sont plus importantes, très prenantes, et il y a beaucoup plus de niveaux de compréhensions.

Sur cet album "Rufus Wainwright and Amsterdam Sinfonietta Live", capté lors de la tournée du chanteur aux Pays-Bas en 2017, le chanteur n’a pas peur de s’attaquer à certains classiques du chant lyrique. Il interprète en français "Tristes Apprêts" de Rameau et "L’Île inconnue" de Berlioz. "Je suis un grand fan d’opéra, je sais ce que je peux chanter et ce que je ne peux pas chanter (…) mais je pense que Berlioz aurait aimé ma version !" conclut-il avec amusement. Rufus Wainwright s’est notamment familiarisé avec la musique classique en travaillant avec Denise Restout, l’assistante de la grande pianiste et claveciniste Wanda Landowska.

Rufus Wainwright a composé deux opéras : "Prima Donna" en 2004 (texte en français) et "Hadrian" en 2018. Malgré les critiques parfois désobligeantes à l’encontre de ses deux opéras, il aimerait en composer un troisième, mais sur un registre plus comique cette fois-ci. Il explique qu’il est relativement détaché du regard des médias à ce sujet : "Depuis 10 ans, il y a eu sept ou huit productions de Prima Donna partout dans le monde. La critique ne m’affecte pas beaucoup, ce qui m’importe c’est que cette musique continue de vivre."

Quand je regarde ma carrière, je suis assez choqué de voir les différentes directions que j’ai prises.

Rufus Wainwright se livre beaucoup dans les textes de ses chansons. Lui-même homosexuel, il a sorti la chanson "Gay Messiah" en 2004, qui raconte la venue d’un messie gay sur Terre. En l'écrivant, il s'est amusé à croiser l’histoire biblique avec l’iconographie gay. "Il y a différentes façons de comprendre cette chanson. Quand je l’ai écrite, c’était une chanson drôle. Puis quand Georges W Bush est devenu président, c’est devenu une prière, un cri politique. Puis, quand Obama a gagné les élections, c’est redevenu une blague. Mais quand on est passé à Trump, c’est redevenu une prière tout de suite !". Il réinterprète cette chanson sur ce nouvel album en version symphonique. Aujourd’hui, il est marié avec Jörn Weisbrodt et a eu une fille en co-parentalité avec Lorca Cohen, la fille de Léonard Cohen.

Être marié et avoir un enfant m’a aidé à écrire pour les autres.

Il sera en concert au Grand Rex le 30 mars 2022 pour la tournée de son album "Unfollow the rules".