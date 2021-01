Eva Zaïcik: "La voix est beaucoup plus qu'un instrument, elle fait partie intégrante d'une personne"

Après leur premier album "Venez chère ombre", la mezzo-soprano Eva Zaïcik et les musiciens du Consort sont de nouveau réunis pour mettre à l'honneur Georg Friedrich Haendel. Ensemble, ils célèbrent les années passées par le compositeur à la tête de la Royal Academy of Music.

Eva Zaïcik est mezzo-soprano. Sortie du Conservatoire National Supérieur de Musique (CNSM) de Paris en 2016, elle enchaîne les productions d’opéra : à Dijon, Rouen, Versailles, Limoges, Caen… Elle travaille avec de nombreux ensembles comme le Poème Harmonique, le Concert Spirituel ou encore les Talens Lyriques, mais s’intéresse aussi au répertoire contemporain ou romantique.

​Nommée "Révélation Artiste Lyrique" aux Victoires de la Musique Classique 2018, lauréate du Concours Reine Elisabeth, du Concours Voix Nouvelles et Révélation de l'ADAMI en 2016, Eva fait aussi partie de la promotion 2017/2018 du Jardin des Voix avec les Arts Florissants sous la direction de William Christie. Elle est l'une des mezzo-soprano françaises les plus en vue de sa génération.

"Royal Handel"

"Royal Handel" est un portrait musical de la première Royal Academy of Music. Eva Zaïcik et ses complices du Consort célèbrent la prodigieuse variété du génie haendélien et nous font découvrir des airs inédits d'Ariosti et de Bononcini.

Cet album traduit une grande théâtralité dans ses airs. Eva souhait réunir différents Arias de Haendel aux sentiments variés, tels la colère, la tristesse, l'abandon, le désespoir, pouvant être tout aussi poignants, que virevoltants ou virtuoses.

"Haendeln’est pas qu'un compositeur à vocalises" déclare Eva Zaïcik.

Quand on s’est libéré de la technique, ce morceau est jouissif."

Eva Zaïcik, à propos de l'air Agitato da fiere tempeste d'Inghilterra de Haendel.

Prochains concerts d'Eva Zaïcik

le 26 février - Salle Gaveau (Paris) Eva Zaïcik et le Consort donneront le programme de leur nouveau disque Salle Gaveau

Eva Zaïcik et le Consort donneront le programme de leur nouveau disque Salle Gaveau le 8 mars aux Invalides (Paris)

Avec le Consort de Justin Taylor

Programme adapté à la journée de la femme « Les femmes compositrices : des notes pour seule arme »

