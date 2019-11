Ron Howard, Nicoletta Mantovani et Richard Martet, les invités du jour

Pavarotti, le génie est éternel

"Certains peuvent chanter de l'opéra. Luciano Pavarotti était un opéra", déclare Bono. C'est donc autour de cet opéra que tourne le nouveau documentaire de Ron Howard, basé sur des archives inédites et de nombreux témoignages. Le film sera à l'affiche pendant cinq jours, du 6 au 10 novembre !

Ron Howard

Acteur et réalisateur américain, vous connaissez sans doute Ron Howard pour ses films à grand succès : Apollo 13, Da Vinci Code, Le Grinch... Ce que l'on sait moins, c'est qu'il réalise aussi des documentaires dédiés à des figures musicales d'envergure ; en 2013 sortait Made in America, consacré à un festival organisé par Jay-Z, et il réalisait en 2016 The Beatles : Eight Days a Week. Cette fois, c'est donc à Luciano Pavarotti qu'il s'attaque avec ce film nourri d'images inédites.

Richard Martet

Richard Martet, rédacteur en chef d'Opéra Magazine, est aussi collaborateur régulier de France Musique pour les émissions consacrées à l'art lyrique. Il est aussi l'auteur avec Yannick Coupannec, photographe pour la presse musicale (Diapason), d'un ouvrage consacré à Luciano Pavarotti : “Pavarotti, les images d’une vie”, paru en 2008 chez Verlhac, pour lequel il a signé la préface.

Nicoletta Mantovani

Nicoletta Mantovani a épousé Luciano Pavarotti en 2003 ; elle dirige aujourd'hui la fondation Pavarotti. Nicoletta Mantovani a également fourni à Ron Howard de nombreuses vidéos inédites du ténor italien, filmées dans leur maison de Modène.