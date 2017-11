Roch-Olivier Maistre : "L'état doit aujourd'hui exprimer une parole forte sur la musique"

L'invité

Roch-Olivier Maistre est conseiller maître à la Cour des comptes, président de la 3ème section de la IVème chambre de la Cour des comptes (Premier ministre, Justice, Affaires étrangères), membre du Comité « Action publique 2022 », membre de l’Autorité de régulation de la distribution de la presse et administrateur du Festival de Cannes et du Théâtre national de l’Odéon.

Fonctions antérieures :

Sous-directeur des affaires économiques à la direction des finances et des affaires économiques de la Ville de Paris (1988-1991), directeur du cabinet du secrétaire général de la Ville de Paris (1991-1993), secrétaire général du Conseil de Paris (1995-2000), conseiller au cabinet du ministre de la culture et de la communication (1986-1988), directeur général de la Comédie Française (1993-1995), conseiller pour l’éducation et la culture à la présidence de la République (2000-2005), premier avocat général au parquet général de la Cour des comptes (2009-2012).

« La maison commune constitue une nouvelle étape dans la définition d’une politique volontariste, pour répondre ensemble au grands défis de la musique de demain, notamment ceux liés au numérique. Trois objectifs seront prioritaires : promouvoir l’émergence et la diversité (de création et de diffusion), assurer le rayonnement international de la filière, structurer les acteurs en favorisant l’accès au financement et en encourageant les projets communs ». Françoise Nyssen

Programmation musicale de l'invité

♫ Claude-Bénigne BALBASTRE

Pièces de clavecin, Premier Livre : 17. La Morisseau (noblement)

Christophe Rousset (clavecin)

APARTE 2017

♫ Philip GLASS

Metamorphosis two

Jeroen Van Veen (piano)

BRILLIANT CLASSICS 2006

♫ Nicolas GODIN

Cantate BWV 54 : Widerstehe doch der Sünde (Résiste donc au péché)

BECAUSE 2015

♫ Camille SAINT-SAENS

Le Carnaval des animaux : Aquarium

Martha Argerich, Lilya Zilberstein, Andrey Baranov, Michael Guttman

WARNER CLASSICS 2014

♫ Antoine DAUVERGNE / Jean-Baptiste LULLY

Persée : Ouverture

Le Concert spirituel, Hervé Niquet (direction)

ALPHA 2017