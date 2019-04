Robin Pharo, violiste est l'invité du jour

Sortie CD : Come Sorrow

29 mars chez Paraty

, © Paraty 2019

Programme

Robert Jones (1577-1617) – The First and The Second booke of songs, and Ayres, 1601

John Dowland (1563-1626) – The second booke of songes or Ayres (1600)

Tobias Hume (vers 1569 – 1645) – The First Part of Ayres (1605) & Poeticall Musicke (1607)

Alfonso Ferrabosco II (c. 1575-1628) – Lessons for 1, 2 and 3 Viols (1609)

Distribution

Anaïs Bertrand , mezzo-soprano

, mezzo-soprano Nicolas Brooymans , basse

, basse Thibaut Roussel , luth renaissance

, luth renaissance Robin Pharo, viole de gambe et direction

Prochains concerts

9 juin au Thé Baroque dans le Marais, Paris

Récital viole de gambe seule

26 juillet en l'Église de Felletin à l’occasion du festival d’Aubusson

Trio violes de gambe et théorbe

Programmation musicale

Robert JONES

Now what is love - pour 2 voix luth et viole de gambe

Ensemble Près de votre oreille, Robin Pharo

PARATY

John DOWLAND

The Frog galliard - pour viole de gambe et luth

Ensemble Près de votre oreille, Robin Pharo

PARATY

Robert JONES

Come sorrow - pour 2 voix luth et viole de gambe

Ensemble Près de votre oreille, Robin Pharo

PARATY