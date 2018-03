Roberto Negro et Yom invités de Musique matin

Yom

Yom évoque un mot hébreu (il signifie « jour ») tout en étant le diminutif phonétique de son vrai prénom (le clarinettiste s'appelle en réalité Guillaume Humery)

Du klezmer traditionnel revisité aux musiques électroniques, en passant par le rock, la musique classique et contemporaine, ce touche à tout ne perd jamais de vue sa vision de la musique, l’approche de l’âme humaine, un besoin d’universalité et de spiritualité qui le conduisent depuis quelques années à s’inspirer des musiques sacrées pour faire évoluer son langage. Une sorte de fil rouge, au long duquel on trouve son duo avec Wang Li. Yom initie également de nouvelles rencontres en s’associant au cirque contemporain.

Par ailleurs, la re-création de "Yom and the Wonder Rabbis" sera l’occasion de célébrer en 2018 dix ans de scène en tant que leader, et de continuer activement à tisser les liens qui unissent musique et spiritualité..

Concerts

23 mars : Cathédrale de Perpignan (66) dans le cadre du festival des Musiques Sacrées

27 mars : Eglise Saint-André le Bas à Vienne (38) dans le cadre du festival les Détours de Babel

28 mars : Eglise Saint-Paul à Varces (38) dans le cadre du festival les Détours de Babel

01 avril : Musée Dauphinois à Grenoble (38) dans le cadre du festival les Détours de Babel

02 avril : Eglise Saint-Bruno à Voiron (38) dans le cadre du festival les Détours de Babel

05 avril : Eglise Saint-Louis à Grenoble (38) dans le cadre du festival les Détours de Babel

10 avril : Théâtre National de Bretagne à Rennes (35)

Roberto Negro

Né à Turin de parents italiens c’est à Kinshasa, au Zaïre, dans un milieu francophone, que Roberto Negro a grandi et fait ses premières expériences musicales. Diplomé en Jazz au CRR de Chambéry, il débarque à Paris en 2008 et prend quelques cours avec Marc Ducret, Denis Badault, Benoit Delbecq puis s’inscrit une année au Centre de musique Didier Lockwood où il obtient un Prix de Composition.

Multipliant les collaborations interdisciplinaires, Roberto Negro flirte avec le théâtre, la poésie ou encore la chanson théâtrale, avec le trio BUFFLE! dans lequel il co-écrit et joue avec Xavier Machault et Pierre Dodet.

Il participe surtout en 2011 à la création du collectif de musiciens « Tricollectif » qui dés lors constituera le cadre de la majeure partie de ses créations. Il fonde le quartet La Scala avec Théo Ceccaldi au violon, Valentin Ceccaldi au violoncelle et Adrien Chennebault à la batterie, tous membres du collectif.

Après une résidence au Triton en 2014, il est nommé en 2017 aux étoiles du jazz dans la catégorie meilleur musicien.

Plus que jamais avide de rencontres, Roberto Negro mène de front aujourd’hui une multitude de projets. Son tout nouveau trio Dadada, avec Emile Parisien et Michele Rabbia, enregistre en 2017 pour Label Bleu. Citons aussi Garibaldi Plop, le quartet Kimono avec Christophe Monniot, son duo avec Emile Parisien Les Métanuits et son duo avec Théo Ceccaldi intitulé Danse de Salon.

Concerts

20 mars : à La Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93) dans le cadre du festival Banlieues Bleues

21 mars : à L'Ilyade à Seyssinet (38) dans le cadre du festival Détours de Babel

23 mars : à la scène nationale d'Orléans (45)

25 mars : à Voiron (38) dans le cadre du festival Jazz de Voiron

27 mars : à l'Hexagone à Meylan (38)dans le cadre du festival Détours de Babel

28 mars : à la Halle au Blé à La Flèche (72)

03 avril : au Théâtre de Gradignan (33)

05 avril : à l'Avant-Scène - Trelaze (49)

Le festival Détours de Babel

Du 16 mars au 7 avril dans toute l’agglomération grenobloise et dans le Département de l’Isère.

Cette édition 2018 accueillera plus d'une trentaine d'artistes et de créations autour de la thématique "Retour aux sources" avec 90 concerts dans 40 lieux et 20 communes.

Les musiques du monde, le jazz et aussi les musiques nouvelles sont au programme de cette 8è édition. Avec des artistes venus du monde entier avec entre autres Rokia Traore, Brad Mehldau, Archie Shepp, Yom, Roberto Negro, Noémie Boutin, Les tambours de Brazza, Mazalda, Sons of Kement.

Pour en savoir plus retrouvez l'interview de Joséphine Grollemund l'administratrice des Détours de Babel.

Programmation musicale des invités

♫ Roberto NEGRO

Sangu

Dadada (Roberto Negro, Emile Parisien, Michele Rabbia)

LABEL BLEU

♫ YOM

On the Endless Road

Yom (clarinette), Aurélien Naffrichoux, Guillaume Magne (guitares), Sylvain Daniel (basse), Mathieu Penot (batterie)

SOCADISC

♫ Gyorgy LIGETI

Etudes livre I : IV. Fanfares - pour piano

Pierre-Laurent Aimard (piano)

SONY

♫ Gyorgy LIGETI

Etudes livre I : IV. Fanfares - pour piano

Michael Levinas (piano)

ACCORD

♫ Giovanni Battista PERGOLESI

Stabat Mater en fa mineur : Fac ut portem

James Bowman, The Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (direction)

DECCA

♫ YOM

Prière : Part X (Apothéose)

Yom (clarinette), Baptiste-Florian Marle-Ouvrard (orgue)

SOCADISC