Roberto Alagna est l'invité de Musique Matin

Sortie CD : Roberto Alagna & Aleksandra Kurzak - Puccini in love

26 octobre chez Sony Classical

Ce récital amoureux et puccinien semble bel et bien l’événement discographique de cette rentrée 2018 : le ténor français y convole avec la claire et ardente soprano polonaise .

Chaque opéra de Puccini a en réalité sa propre couleur, comme le montrent les extraits réunis sur cet album, et tous ont en commun un merveilleux lyrisme, car le compositeur italien était un génial inventeur de mélodies.

Y sont réunis des extraits de Manon Lescaut, La Fille du Far-West, Madame Butterfly, Il Tabarro et La Bohème, une musique pleine de passion et de grands sentiments subtilement orchestrés.

, © Sony

Les deux chanteurs sont accompagnés par l’Orchestre symphonique de Varsovie placé sous la direction de Ricardo Frizza.

Les effectifs orchestraux sont importants, les couleurs, plus vives, regardent plus en direction du vérisme...

Roberto Alagna, qui compte depuis des années parmi les meilleurs ténors de la scène internationale, s’est notamment imposé dans le répertoire italien et français. Sa première prestation commune avec Aleksandra Kurzak date de 2012, dans une production londonienne de L’Elixir d’amour de Donizetti.

Il semble que l’élixir en question ait fait son effet jusque dans leur vie privée puisqu’ils se sont mariés et ont eu une fille.

Programmation musicale

Giacomo Puccini

La Bohème (Scène I, duo Rodolfo/Mimi “O soave fanciulla”

Aleksandra Kurzak, soprano, Roberto Alagna, ténor, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza, dir.

SONY

Giacomo Puccini

Manon Lescaut (Acte II, duo Manon/Des Grieux “Tu, tu, amore, tu ?”

Aleksandra Kurzak, soprano, Roberto Alagna, ténor, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza, dir.

SONY

Giacomo Puccini

La Fanciulla del west (Acte II, duo Johnson/Minnie“Minnie che dolce nome”

Aleksandra Kurzak, soprano, Roberto Alagna, ténor, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza, dir.

SONY

Giacomo Puccini

Madame Butterfly (Acte I, duo Pinkerton/Butterfly “Viene la sera”

Aleksandra Kurzak, soprano, Roberto Alagna, ténor, Sinfonia Varsovia, Riccardo Frizza, dir.

SONY

Francis Lopez

Violettes impériales (« L’Amour est un bouquet de violettes »)

Roberto Alagna, ténor, Paris Symphonic Orchestra, Yvan Cassar, arr. & dir.

DG

