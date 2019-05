Richard Peduzzi, scénographe, est l'invité de Musique Matin

Réédition : « Là-bas, c’est dehors »

Actes Sud Beaux-Arts

, © Actes Sud

Cet ouvrage est un récit intime et un texte manifeste des moments clés de la vie de Richard Peduzzi, cet homme qui dans les années 1960 s’est détourné de son atelier de peintre pour l’espace théâtral, celui où il a pu “construire sa peinture”. Les dessins, photographies et maquettes qui accompagnent le récit sont mis en regard avec tout ce qui nourrit son inspiration : l’architecture, l’histoire de l’art, la musique, l’opéra, le jazz, la littérature, le cinéma, la photographie, mais aussi des souvenirs d’enfance, des lieux, des rencontres. Richard Peduzzi, dans une succession de textes courts qui correspondent chacun à une période marquante, raconte son parcours. Il nous dévoile ses images, leurs sources, ses visions et comment leur accomplissement dans un décor est né de leurs métamorphoses.