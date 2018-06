Richard Galliano est l'invité de Musique Matin

Richard Galliano

Richard Galliano étudie le piano et l’accordéon dès l’âge de 4 ans, avec son père Lucien Galliano, accordéoniste et professeur. Particulièrement doué et investi, il entre très vite au Conservatoire de Nice, dirigé alors par l’organiste Pierre Cochereau, et suit les cours d’harmonie, de contrepoint et… de trombone à coulisse. Il obtient un Premier Prix en 1969 pour cet instrument.

Il arrive à Paris en 1975 et rencontre Claude Nougaro dont il deviendra l’ami, l’accordéoniste mais aussi le chef d’orchestre, et ce jusqu’en 1983. L’auteur et le compositeur se sont trouvés.

La deuxième rencontre déterminante aura lieu en 1980, avec le compositeur et bandonéoniste argentin Astor Piazzolla.

Astor l’encouragera vivement à créer le "New Musette" français, comme il a lui-même inventé auparavant le "New Tango" argentin. Au cours de sa longue et prolixe carrière, Richard Galliano enregistre plus de 50 albums sous son nom.

Il collabore en parallèle avec un nombre impressionnant d’artistes et de musiciens prestigieux : Chet Baker, Eddy Louiss, Ron Carter, Wynton Marsalis, Charlie Haden, Gary Burton, Michel Portal, Toots Thielemans, Kurt Elling, pour le jazz. Serge Reggiani, Claude Nougaro, Barbara, Juliette Greco, Dick Annegarn, Georges Moustaki, Allain Leprest, Charles Aznavour, Serge Gainsbourg, pour la chanson française ...Nigel Kennedy pour le répertoire classique et un grand nombre d’orchestres.

En 2009, il est nommé Officier dans l’Ordre des Arts et des Lettres. Il reçoit en 2010 le Prix SACEM du Meilleur Ouvrage Pédagogique pour la Méthode d’Accordéon qu’il a réalisée avec son père Lucien Galliano, aux Éditions Lemoine. Il enregistre un album Bach chez Deutsche Grammophon en 2010. Cet album bat les records de ventes classiques et dépasse les 70 000 exemplaires vendus. Il est nommé Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres en 2011

Soucieux de transmettre aux jeunes générations l’amour de son instrument et de la musique dans son expression la plus large, Richard Galliano a réalisé, avec son père Lucien Galliano, une méthode complète d’accordéon, en partenariat avec les Editions Lemoine. C’est un hommage que rend Richard Galliano à son père dont la qualité de l’enseignement et son humanité l’ont inspiré tout au long de son parcours.

Actualité

Richard Galliano, accordéoniste, bandonéoniste et compositeur, sera le parrain de la 29e édition de Musicora, le grand rendez-vous de la musique et des musiciens. Le parrainage de Richard Galliano illustre la diversité des instruments et l’éclectisme des genres musicaux de Musicora ainsi que les valeurs de passion, de partage et de transmission de la musique que le salon revendique.

Concerts

du vendredi 01 au dimanche 03 juin 2018 dans le cadre du festival Musicora à Paris

mercredi 18 juillet 2018 aux Taillades (84)

samedi 28 juillet 2018 à Saint Sernin (71)

dimanche 29 juillet 2018 à Saint Paul de Vence (06)

mardi 31 juillet 2018 à La Celle (83)

vendredi 10 août 2018 à Grimaud (83)

Musicora

Musicora est aujourd’hui le seul salon grand public en France dédié à la musique et à la pratique instrumentale, réunissant à la fois les professionnels et le grand public. Parmi les exposants, seront présents : facteurs d’instruments, luthiers et archetiers, éditeurs de partitions et de livres, concepteurs de nouveaux instruments, labels et maisons de disques, applications et services de musique en ligne, festivals et salles de concerts. Seront également présents : les écoles d’enseignement de la musique, les organisations professionnelles, les associations et les médias.

Les visiteurs de Musicora sont des amoureux de la musique : artistes et musiciens professionnels, enseignants et professionnels du monde de la musique, musiciens amateurs et étudiants en voie de professionnalisation, enfants et futurs musiciens, mélomanes et simple curieux. Au programme du salon : essais d’instruments, concerts, conférences, speed-meetings, dédicaces, rencontres avec les artistes, ateliers d’éveil musical et d’initiation à un instrument.

Au programme : concerts, conférences, ateliers d’éveil musical et de pratique instrumentale, d’essais d’instruments et de rencontres artistiques sur une zone d’exposition de plus de 6 000 m².

