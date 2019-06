Richard Dubugnon est l'invité du jour

Concert : Couples et duos, Fabien Gabel

Ce soir à 20h en l'Auditorium de Radio France

Sur toute la saison de l'Orchestre Philharmonique de Radio France plane le thème du double.

Pour varier ce thème, Mikko Franck a imaginé là un concert en miroir : il a d'abord choisi deux suites orchestrales inspirées d'un opéra (Pelléas et Mélisande de Debussy) et d'un ballet (Roméo et Juliette de Prokofiev), qui forment les deux portiques de la soirée, celui du début et celui de la fin.

Entre ces deux grandes pages, il a inscrit deux œuvres composées chacune pour deux instruments solistes : le double concerto pour violoncelle et piano de Richard Dubugnon, qui sera créé par Gautier Capuçon et Jean-Yves Thibaudet, et qui illustre la rencontre de l'amour et de la mort ; et la sonate pour deux violons de Prokofiev.

Un grand voyage musical à travers les formes, les siècles, les pays, les humeurs.

Programme

Claude Debussy : Pelléas et Mélisande, suite arrangée par Alain Altinoglu

: Pelléas et Mélisande, suite arrangée par Alain Altinoglu Richard Dubugnon : Eros Athanatos (commande de Radio France – co-commande West Australian Symphony Orchestra avec le soutien de Jude et Barrie Lepley, Royal Flanders Philharmonic, Beijing Music Festival Arts Foundation – création française)

: Eros Athanatos (commande de Radio France – co-commande West Australian Symphony Orchestra avec le soutien de Jude et Barrie Lepley, Royal Flanders Philharmonic, Beijing Music Festival Arts Foundation – création française) Serge Prokofiev : Sonate pour deux violons ; Roméo et Juliette, extraits

Distribution

Jean-Yves Thibaudet piano

piano Gautier Capuçon violoncelle

violoncelle Amandine Ley violon

violon Florent Brannens violon

violon Orchestre Philharmonique de Radio France

Fabien Gabel direction

Ce concert sera retransmis en direct sur France Musique

Programmation musicale

Richard DUBUGNON ok

Eros Athanatos

Gautier Capuçon (vc), Jean-Yves Thibaudet (pno), Antwerp Symphony Orchestra, Jamie Phillips

SOUNDCLOUD https://soundcloud.com/rdubugnon/eros-athanatos-g-capucon-jy-thibaudet

LIVE

Richard DUBUGNON

Arcanes symphoniques op.30 : 10. La Roue de la Fortune (2001-2002)

Orchestre national de France, Laurent Petitgirard

NAXOS 2017

Richard DUBUGNON

Arcanes symphoniques op.30 : 0 - Le Mat

Orchestre national de France, Laurent Petitgirard

NAXOS