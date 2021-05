Richard Brunel, le nouveau directeur de l'Opéra de Lyon, nous présente sa programmation

A la tête de l'Opéra de Lyon à partir de septembre 2021, Richard Brunel dévoile en avant-première au micro de France Musique la prochaine saison artistique de l'institution lyonnaise, qui est l'une des plus grandes scènes lyriques européennes.

Nommé à la direction de l'Opéra de Lyon en octobre 2019, Richard Brunel aura eu deux ans pour assurer la jonction avec son prédécesseur Serge Dorny, directeur depuis 2003. Il dévoile en avant-première au micro de Jean-Baptiste Urbain la programmation de la prochaine saison de l'Opéra : productions lyriques, chorégraphiques, mais aussi actions culturelles et sociales.

L’institution lyonnaise proposera 9 spectacles lyriques dont 4 nouvelles productions avec Falstaff de Giuseppe Verdi mis en scène par le sulfureux Barrie Kosky qui ouvrira la saison, Maria de Buenos Aires d’Astor Piazzolla, Hansel et Gretel d’Humperdinck et Peer Gynt d’Edvard Grieg.

L’Opéra de Lyon a également à cœur de défendre le répertoire contemporain en programmant 2 créations. Shirine de Thierry Escaich, qui aurait dû voir le jour lors de la saison 2020-2021, est ainsi fortement attendu. Richard Brunel en signera la mise en scène et le rôle-titre sera interprété par la soprano Hélène Guilmette. Le directeur de l’Opéra de Lyon, Richard Brunel, endossera également sa casquette de metteur en scène en collaborant avec la compositrice française Diana Soh pour la création de son opéra itinérant Zylan ne chantera plus. Très ancrée dans son territoire, la maison lyrique proposera à un chœur d’habitants de la ville d’intégrer la reprise du Messie de Haendel mis en scène par Deborah Warner.

Dès septembre prochain, le public pourra retrouver la soprano Patricia Petibon incarnant Manon de Jules Massenet, en version de concert.

Côté danse, les spectateurs pourront découvrir 6 ballets regroupant quelques grandes pièces comme Die Grosse Fugue d’Anne Teresa de Keersmaeker ou encore Sur la montagne, on entendit un hurlement de Pina Bausch, spectacle qui fera son entrée au répertoire. Une carte blanche sera également offerte à William Forsythe.

Une saison de concerts se déploiera tout au long de l'année, réunissant les forces musicales de l’Opéra de Lyon, sans oublier Le Festival Opéra qui fera entendre en mars et avril 2022 des nouvelles productions de Rigoletto de Verdi mais également des œuvres méconnues comme Irrelohe de Franz Schreker. Le spectacle Nuit Funèbre de Katie Mitchell mettra en scène des cantates de Bach.

Homme de théâtre et directeur de la Comédie de Valence de 2010 à 2020, Richard Brunel a mis en scène de nombreuses productions lyriques, dont cinq à l'Opéra de Lyon. Sa nomination à la tête de l'institution avait surpris, en raison de son parcours plus orienté vers le théâtre que l'opéra. Après Mélisande qu'il a mis en scène en mars 2021 dans le cadre du Festival "Femmes Libres ?" de l'Opéra de Lyon, et Rigoletto qu'il met en scène pour l'Opéra national de Lorraine en juin prochain, il prévoit de poursuivre son activité de metteur en scène dans les prochaines années, en parallèle de son poste de directeur.