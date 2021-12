Rhoda Scott et ses "Lady all stars" !

Rhoda Scott célèbre la nouvelle année avec la sortie de son dernier album "Lady all stars" ! Elle jouera le 31 décembre au Sunset à Paris qui fête ses 40 ans, accompagnée de musiciennes prestigieuses.

L'organiste et chanteuse de jazz Rhoda Scott nous présente son nouvel album Lady all stars sur lequel figure des grands noms du jazz féminin. Jouant à l'orgue Hammond B3, Rhoda Scott partage ses titres avec Céline Bonacina (saxophone baryton), Géraldine Laurent (saxophone alto), Sophie Alour (saxophone ténor), Lisa Cat-Berro (saxophone alto), Anne Paceo (batterie) et Julie Saury (batterie).

Née dans le New Jersey et fille d’un pasteur itinérant, Rhoda Scott accompagne dès son plus jeune âge les gospels et negro spirituals à l’orgue Hammond. Elle obtient une bourse et se perfectionne à la Manhattan School of Music de New York et reçoit un Grand Prix en 1967. Elle poursuit son cursus musical avec l'étude du contrepoint et de l'harmonie au Conservatoire américain de Fontainebleau auprès de Nadia Boulanger. Ayant pris l'habitude de se déchausser pour jouer, "The Barefoot Lady" ("l'organiste aux pieds nus") s'entoure des plus grands noms et jazzwomen de son temps. En 2004, A l'occasion du festival Jazz à Vienne , elle crée le Lady Quartet, un quatuor 100 % féminin à géométrie variable.



Lady All Stars,disque à paraître le 14 janvier 2022 sous le Label Framboise Production

Prochaines dates de Rhoda Scott