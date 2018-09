Rhoda Scott est l'invitée de Musique Matin

Rhoda Scott

Rhoda Scott, est une organiste et chanteuse de jazz américaine née le 4 juillet 1938, à Dorothy, dans l'État du New Jersey.

Après être passée par la prestigieuse Manhattan School Of Music, elle a étudié au Conservatoire de Fontainebleau(France) avec Nadia Boulanger. Rhoda Scott associe des aptitudes classiques à un grand talent pour le jazz et la musique religieuse.

Cette ambassadrice de l’orgue Hammonda enthousiasmé un large public à travers le monde entier depuis quarante ans. Elle aura joué avec les plus grands, Ray Charles, George Benson, Count Basie, Ella Fitzgerald, Sarah Morrow.

Surnommée « The Barefoot Lady » (l'Organiste aux Pieds Nus), Rhoda Scott fut découverte par Count Basie qui l’engagea aussitôt dans son club de Harlem. C’est là qu’Eddy Barclayet son complice Raoul Saint-Yves, toujours à l’affut de nouveaux talents, lui proposent de venir à Paris où ce dernier l'engage dans son cabaret, le Bilboquet, à partir de juillet 1968.

Rhoda possède un talent complet qui la rend aussi à l'aise dans la musique classique que dans le jazz, dans les gospelsou les blues.

Douée d'une mémoire musicale exceptionnelle, elle connaît par exemple plus de mille morceaux par cœur et elle compose la majeure partie de son répertoire. D'ailleurs, elle ne s'impose jamais de programme pour une soirée et joue selon son inspiration du moment et surtout selon la réaction du public.

En concert avec le Ladies All Star, vendredi 7 septembre au festival Jazz à la Villette

Rendez-vous à 20 heures à la Grande Halle de la Villette (75019) :

Rhoda Scott - orgue

Sophie Alour - saxophone ténor

Lisa Cat-Berro - saxophone alto

Julie Saury - batterie

Airelle Besson - trompette

Géraldine Laurent - saxophone alto

Anne Paceo - batterie

+ COHENS SEXTET feat. ANAT, YUVAL & AVISHAI COHEN (trompette)

Le disque : We free queens (février 2017)

, © Soledore

Prochains rendez-vous

Samedi 22 Septembre 2018 - 20h30

Rhoda Scott, Thomas Derouineau (batterie), Choeurs de l'Université du Mans, Evelyne Beche (direction)

Dans le cadre du festival SEPTEMBRE MUSICAL DE L'ORNE (Cathedrale De Sees)

Programme Gospel

Samedi 29 Septembre 2018 - 20h30

Rhoda Scott Lady Quartet

Dans le cadre du festival SAINT BENOIT SWING

La Hune De Saint Benoit - Saint Benoit (86)

Jeudi 18 Octobre 2018 - 20h00

Rhoda Scott Lady Quartet

Dans le cadre du festival NANCY JAZZ PULSATIONS

Théâtre De La Manufacture - Nancy

Nancy (54)

Vendredi 26 Octobre 2018 - 20h30

Rhoda Scott, Christophe Monniot (saxophone), Jeff Boudreaux (batterie)

Dans le cadre du festival RHINO JAZZ(S) FESTIVAL

Salle Aristide Briand à Saint Chamond - Saint Chamond (42)

