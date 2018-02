Révélations instrumentales 2018 : Nicolas Ramez, Bruno Philippe et Sélim Mazari

Le public a pu découvrir les jeunes talents en lice pour cette 25e édition des Victoires de la musique classique lors du concert des Révélations des victoires de la musique classique le 16 janvier dernier. Le concert a été diffusé dans l'émission Carrefour de Lodéon les 29 et 30 janvier 2018 sur France Musique.

Le public est invité à voter pour désigner son lauréat favori dans les deux catégories Révélations Classiques : la Révélation soliste instrumental et la Révélation artiste lyrique.

Retrouvez Nicolas Ramez, Bruno Philippe et Sélim Mazari dans la catégorie Révélations instrumentales lors du concert des Révélations du 16 janvier 2018.

La cérémonie des 25èmes Victoires de la Musique Classique présentée par Leila Kaddour-Boudadi et Frédéric Lodéon aura lieu le vendredi 23 février 2018 en direct de la Grange au Lac, à Évian-les-Bains (Haute-Savoie) et sera retransmise sur France Musique et France 3. Artistes confirmés qui ont marqué l’année, jeunes « révélations » et invités prestigieux se produiront avec l’Orchestre de l’Opéra national de Lyon, sous la direction de Pierre Bleuse et Daniele Rustioni.

Les invités

Nicolas Ramez joue du cor depuis l’âge de 7 ans. Après des études au conservatoire de Nantes pendant 10 ans, il entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris en 2011 où il suit les cours pendant dans la classe d’André Cazalet. En janvier 2016 il occupe le poste de premier cor solo à l’Orchestre de chambre de Paris avant d’intégrer à la rentrée 2017 l’Orchestre philharmonique de Radio France. Le portrait de Nicolas Ramez

Bruno Philippe débute le violoncelle avec Marie-Madeleine Mille puis poursuit ses études au CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional) de Paris en 2008, avant d’intégrer le Conservatoire National Supérieur de Musique dans la classe de Jérôme Pernoo. Originaire de Perpignan, il vit dans la capitale depuis une dizaine d’années, avec entre temps un passage deux ans à Salzbourg pour y travailler avec Clemens Hagen. Bruno Philippe a terminé ses études en 2017. Le Portrait de Bruno Philippe

Sélim Mazari commence le piano vers l’âge de 5 ans. Il prend ensuite des cours de solfège à Asnières Gennevilliers puis au Vésinet avant d’intégrer le CNR (aujourd’hui CRR : conservatoire à rayonnement régional) de Paris dans la classe de Pierre Réach. Vers 10 ans il reçoit l’enseignement de la pianiste Brigitte Engerer et entre au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où il étudie jusqu’à l’âge de 20 ans. Il quitte ensuite Paris pour étudier en Master au Royal College of Music à Londre puis déménage à Vienne où il suit actuellement les cours d’Avedis Kouyoumdjian. Le portrait de Sélim Mazari

Programmation musicale des invités

♫ Guillaume CONNESSON

Les Chants de l'Agartha : Danse devant le roi du monde

Bruno Philippe (violoncelle), Tanguy de Williencourt (piano)

RADIO FRANCE

♫ Camille SAINT-SAENS

Romance en fa, opus 36

Nicolas Ramez (cor), Guillaume Sigier (piano)

RADIO FRANCE

♫ Serge PROKOFIEV

Toccata en ré mineur

Selim Mazari (piano)

RADIO FRANCE