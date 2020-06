René Martin : "Le Festival de La Roque d'Anthéron aura lieu ! Nous allons organiser 60 concerts cet été"

Directeur artistique des festivals de La Folle Journée de Nantes et de La Roque-d'Anthéron, c'est René Martin qui se confie à nous ce matin. Il annonce en exclusivité le maintien du Festival de La Roque-d'Anthéron cet été.

René Martin

Après des études supérieures de gestion et d'administration des entreprises et des études musicales, René Martin crée le Centre de Réalisations et d'Études Artistiques à Nantes. Directeur artistique de ce centre depuis 1979, il organise chaque année une série de concerts de musique de chambre.

En 1981, René Martin crée le Festival International de piano de La Roque d'Anthéron qui devient le plus grand festival de piano du monde et qui invite très régulièrement les plus grands artistes d’aujourd’hui : Radu Lupu, Martha Argerich, Michael Pletnev, Evgeni Kissin, Nelson Freire ou encore Nikolaï Lugansky.

Sviatoslav Richter lui confie en 1988 son Festival de la Grange de Meslay en Touraine qui marquera le départ d’une grande complicité entre eux. René Martin organisera plus de 100 concerts avec Richter en assurant la direction de son festival.

En 1986, René Martin crée les Moments Musicaux de l’Hermitage-Barrière à La Baule, qui rassemble tous les plus grands chambristes actuels. Deux ans plus tard, René Martin prend la direction artistique de l'Abbaye Royale de Fontevraud qui est la plus grande abbaye de l’occident chrétien. Parallèlement, René Martin développe une action artistique à l'étranger sous le nom de label Nantes en organisant des tournées de concerts.

Additionnant toutes les expériences des festivals dont il a la charge, il décide d’aller encore plus loin dans la diffusion musicale en créant en 1995 un événement original qui va bouleverser l’image des concerts classiques : La Folle Journée, qui se fait un devoir d'offrir chaque année à tous les publics les clés des grands compositeurs de notre répertoire classique à travers plus de 280 concerts.