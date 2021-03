Le violoniste Renaud Capuçon

Renaud Capuçon revient en mars avec deux nouveautés discographiques ! Aujourd’hui sort son nouvel album "Elgar" dont il célébrera la sortie avec un concert en ligne diffusé ce soir en direct. Puis, c'est un disque consacré au compositeur contemporain Michael Jarrell que propose le violoniste.

Huit années seulement séparent le Concerto pour violon (écrit en 1910) de la Sonate pour violon (écrite en 1918). Si le Concerto pour violon d'Elgar est l'un des plus longs du répertoire, c'est aussi l'un des plus nobles et empreint d'une grande poésie pleine de tendresse. Renaud Capuçon et Sir Simon Rattle, à la tête du London Symphony Orchestra, se retrouvent pour la première fois au disque pour un enregistrement du concerto pour violon, créé en 1910 par Fritz Kreisler. La seconde partie du disque est consacrée à la mélancolique Sonate pour violon. Cette fois, Renaud Capuçon est accompagné par le merveilleux pianiste anglais Stephen Hough. Le prince du violon Fritz Kreisler disait d'Elgar, « je le place sur un pied d'égalité avec mes idoles Beethoven et Brahms ».

Renaud Capuçon, violon

Stephen Hough, piano

London Symphony Orchestra // Simon Rattle, direction

Un concert en livestream en direct du Théâtre du Gymnase Marie-Bell pour célébrer la sortie du disque

En parallèle de la sortie de son nouvel album "ELGAR", ce récital exceptionnel et interactif sera diffusé en Live Streaming dans le monde entier.

Renaud Capuçon, accompagné au piano par Guillaume Bellom, interprétera pour la première fois la série de pièces jouées pendant le confinement dans leur intégralité. Grâce à la nouvelle technologie du Live Streaming, Renaud Capuçon présentera un concert créé spécialement pour l’évènement et pourra ainsi voir, entendre et échanger avec les spectateurs.

Michael Jarrell : Eïndrücke, Le ciel tout à l’heure encore si limpide & Emergences-Résurgences

Depuis septembre 2019, Michael Jarrell est compositeur en résidence à l’Orchestre National des Pays de la Loire.

Son directeur musical, Pascal Rophé, a choisi d’enregistrer trois œuvres emblématiques invitant à plonger dans l’univers emblématique d’un artiste toujours en quête de nouveaux territoires musicaux à explorer, qui est une des grandes figures de la musique contemporaine.

Eïndrücke, un concerto pour piano et violon dédié à Renaud Capuçon

Le ciel tout à l’heure encore si limpide, soudain se trouble horriblement, pour orchestre

Emergences-Résurgences pour alto et orchestre

Renaud Capuçon, violon

Tabea Zimmermann, alto

Orchestre National des Pays de la Loire // Pascal Rophé, direction

A paraître chez BIS Records le 8 mars 2021

Renaud Capuçon

Né à Chambéry en 1976, Renaud Capuçon étudie au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris avec Gérard Poulet et Veda Reynolds, puis avec Thomas Brandis à Berlin et Isaac Stern. En 1998 Claudio Abbado le choisit comme Konzertmeister du Gustav Mahler Jugendorchester ce qui lui permet de parfaire son éducation musicale avec Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest. En 2000 il est nommé « Rising Star » et « Nouveau talent de l’Année » aux Victoires de la Musique puis « Soliste instrumental de l’année » en 2005. En 2006, il est lauréat du Prix Georges Enesco décerné par la Sacem.

Renaud Capuçon joue le Guarneri del Gesù « Panette » (1737) qui a appartenu à Isaac Stern.

Il est promu « Chevalier dans l’Ordre National du Mérite » en juin 2011 et « Chevalier de la Légion d’honneur » en mars 2016. Il est le fondateur et directeur artistique du Festival de Pâques d’Aix-en-Provence et du Festival Les Sommets Musicaux de Gstaad, ainsi que professeur de violon à la Haute Ecole de Musique de Lausanne. En janvier 2020, il est promu au grade d'Officier dans l'Ordre National du Mérite.

Renaud Capuçon est nommé chef d'orchestre et directeur artistique de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, pour la saison 2020/2021.

En mars 2020, Renaud Capuçon publie son premier livre, Mouvement Perpétuel, chez Flammarion.