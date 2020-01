Renaud Capuçon, l'invité du jour

A l'occasion de son disque à paraître sur les trios de Beethoven et de son concert à la Philharmonie le 28 janvier, c'est Renaud Capuçon, violoniste virtuose, qui est avec nous ce matin.

Renaud Capuçon

Renaud Capuçon commence l'étude du violon à l'âge de quatre ans au conservatoire de sa ville natale : Chambéry. A quatorze ans seulement, il intègre la classe de Gérard Poulet au CNSM de Paris, dont il sort trois années plus tard couronné de deux premiers prix, en violon et en musique de chambre.

Devenu premier violon au sein de l’Orchestre des Jeunes de la Communauté économique européenne, il est remarqué par Claudio Abbado qui l’invite à rejoindre l’Orchestre des Jeunes Gustav Mahler sous sa direction. S’ensuivent des rencontres importantes avec les chefs Pierre Boulez, Seiji Ozawa, Daniel Barenboim et Franz Welser-Moest.

Une fois sa carrière lancée, il sera sous la baguette des plus grands chefs et jouera avec les plus prestigieuses formations française, puis, internationale, parmi elles : le Philharmonique de Berlin sous la direction de Bernard Haitink, le Los Angeles Philharmonic avec Gustavo Dudamel, le Gewandhaus Orchester avec Kurt Masur et la Staatskapelle de Dresde.

Chambriste reconnu, il joue avec son frère le violoncelliste Gautier Capuçon, mais aussi avec des pianistes tels que Frank Braley, Nicholas Angelich, Jérôme Ducros et Hélène Grimaud.

Parallèlement à sa carrière de concertiste, Renaud Capuçon est le fondateur de feux festivals : le Festival de Pâques d’Aix en Provence, créé en 2013, et les Rencontres artistiques de Bel-Air, créé en 1996. Ce dernier est un festival de musique de chambre situé à La Ravoire, à côté de Chambéry. Les plus grands interprètes s’y produiront : Jean-Pierre Wallez, Michel Dalberto, Martha Argerich, Stephen Kovacevich, Augustin Dumay, Gérard Caussé, Paul Meyer, Emmanuel Pahud, Marielle et Katia Labèque, et d’autres encore. Il reste à la tête du festival pendant dix ans.

Son nouveau disque

Accompagné du pianiste Frank Braley et de son frère violoncelliste Gautier Capuçon, nos trois musiciens s'attaquent aux trios avec piano de Beethoven. Ce nouveau disque se nomme Beethoven : trios "Les Esprits" & "L'Archiduc" et paraîtra le 28 février 2020 chez Warner Classics.

L'agenda de Renaud Capuçon

Vous pouvez retrouver Renaud Capuçon en concert le 28 février à la Philharmonie de Paris, accompagné par l'Orchestre Philharmonique de la Scala de Milan.

Ses autres dates :