Renaud Capuçon : "Ivry Gitlis avait ce pouvoir de vous émouvoir aux larmes en 3 notes"

Il aura passé plus de 90 ans de sa vie avec un violon entre les mains... Ivry Gitlis nous a quittés le 24 décembre à l'âge de 98 ans. Ses amis, tels que Renaud Capuçon, Frédéric Lodéon et Jean-Michel Molkhou saluent avec émotion, la mémoire de ce grand violoniste.

Pour rendre hommage à Ivry Gitlis, Jean-Michel Molkou, grand spécialiste du violon et critique à Diapason revient sur ses années d'amitié avec le violoniste. Il consacre un chapitre entier à Ivry Gitlis dans son ouvrage : "Les grands violonistes du XXe siècle" paru il y a quelques années chez Buchet Chastel.

Jean-Michel Molkou s'est occupé de son ami jusqu'à la fin : "Il était très diminué ces derniers mois", mais a gardé une mémoire exceptionnelle et son humour jusqu'au dernier jour, nous raconte l'écrivain.

Ivry Gitlis qui est né à Haïfa en 1922, a toujours laissé planer un doute sur le jour et l'année de sa naissance : "Il voulait faire croire qu'il avait 5 ans de moins. Ça faisait partie de ses coquetteries formidables alors qu'il a toujours été _éternellement jeune_" raconte avec malice Jean-Michel Molkou. Il sortait très régulièrement écouter ses amis musiciens sur scène mais aimait aussi découvrir des jeunes talents dans de nombreuses salles de spectacle, qu'il fréquentait assidûment, jusqu'à ses 96 ans : "Il était une grande figure des salles de concerts parisiennes, pour en avoir été, pendant longtemps, une grande figure sur scène" déclare l'écrivain.

Ivry Gitlis a traversé une bonne partie du XXe siècle, voyageant sur tous les continents. En effet, après sa naissance en Palestine, il part en Europe, puis aux Etats-Unis, avant de revenir s'installer en France. La vie du violoniste aura ainsi été extrêmement mouvementée, "jusqu'à la seconde guerre mondiale qui lui laissera des traces terribles sur sa vie" raconte Jean-Michel Molkou.

Adulé de tous ses pairs, Jean-Michel Molkou se souvient avoir entendu Isaac Stern dire : "De nous tous, Ivry Gitlis était le plus grand". Certains de ses enregistrements sont encore considérés comme des versions de référence, tel que le concerto pour violon de Sibelius, "en particulier ce qu'il a enregistré pour Vox dans les années 1954 et 1955" déclare l'écrivain.