Reinoud van Mechelen, Sarah et Deborah Nemtanu sont les invités de Musique Matin

En 2007, Reinoud Van Mechelen se fait remarquer dans le cadre de l’Académie Baroque Européenne d’Ambronay, sous la direction musicale d’Hervé Niquet. En 2011, il intègre "Le Jardin des voix“ de William Christie et Paul Agnew et s’impose rapidement comme soliste régulier des Arts florissants.

A l'automne 2016 paraît "Erbarme Dich", son premier disque solo sous le label Alpha Classics. Son deuxième enregistrement solo chez Alpha Classics, paru en 2018, est consacré aux cantates françaises de Clérambault.

Actualité

25 et 26 juin à la Seine Musicale

Mozart : Thamos, Roi d’Egypte et Litanies de venerabili altaris sacramento

20 juillet - Festival Radio France (Montpellier) 21 juillet - Festival de Musiques des Lumières

Ensemble A nocte temporis

11 août - Festival Bach en Combrailles (Pontaumur, France)

Ensemble A nocte temporis

♫ Programmation musicale

Nicolas CLERAMBAULT

Le jaloux : Revien printemps (Air)

A Nocte Temporis : Reinoud Van Mechelen, Anna Besson, Emmanuel Resche, Myriam Rignol, Benjamin Alard

ALPHA

Nicolas CLERAMBAULT

Pyrame et Thisbé : Vole vole dit-elle amour (Air)

A Nocte Temporis

ALPHA

Wolfgang Amadeus MOZART

La Flûte enchantée : Dies Bildnis ist bezaundernd schön (Acte I) Air de Tamino

Fritz Wunderlich, Orchestre symphonique de la radio de Stuttgart, Carl Schuricht

ACANTA

Jean-Philippe RAMEAU

Hippolyte et Aricie : Ah faut-il en ce jour (Acte IV sc 1) Air d’Hippolyte

Mark Padmore, Les Arts Florissants, William Christie

ERATO

Sarah Nemtanu

Nommée premier violon solo de l’Orchestre National de France à seulement 21 ans, Sarah Nemtanu est, en 2007, nominée en tant que « révélation soliste instrumental de l’année » aux Victoires de la Musique Classique. En 2013, Sarah a obtenu une Victoire d’Honneur de la Musique Classique avec son père et sa sœur Déborah, premier violon solo de l’Orchestre de chambre de Paris.

Avec cette dernière, elle a sorti, fin 2014, un CD « Bach-Schnittke » enregistré avec l’Orchestre de chambre de Paris.

Sarah Netmtanu s’est engagée pour l'association "Musique et Santé" dirigée par Philippe Bouteloup, mène des actions à l'Institut Gustave Roussy de Villejuif. Elle apporte son aide à l’éducation musicale des plus jeunes avec des master-classes et des actions pédagogiques.

Deborah Nemtanu

Née en 1983, à Bordeaux, dans une famille passionnément musicienne, Deborah Nemtanu a quatre ans lorsqu’elle choisit le violon.

Après avoir obtenu son prix première nommée en 2001 au Conservatoire national supérieur de Musique de Paris, elle multiplie les distinctions internationales : prix de l’Académie Maurice Ravel en 2001, quatrième prix et prix spéciaux au concours Jacques Thibaud en 2002, participation au Perlman Program (USA) en 2007, deuxième prix du Concours Benjamin Britten de Londres en 2008, couronné par un concert avec le Royal Philharmonic Orchestra.

En 2005, elle est nommée premier violon solo de l’Orchestre de Chambre de Paris, un poste de haute responsabilité qu’elle occupe toujours aujourd’hui.

Actualité

Sortie le 13 avril 2018 du disque consacré à Bohuslav Martinu

Piano : Mari et Momo Kodama

Violon : Deborah et Sarah Nemtanu

Alto : Magali Demesse

Orchestre Philharmonique de Marseille, direction Lawrence Foster

Concert de Paris - samedi 14 juillet 2018 Au pied de la tour Eiffel

♫ Programmation musicale

Bohuslav MARTINU

Concerto pour 2 violons n°2 en ré majeur : I. Poco Allegro

Deborah et Sarah Nemtanu, Orchestre Philharmonique de Marseille, Lawrence Foster

PENTATONE

Bohuslav MARTINU

Concerto pour 2 violons n°2 en ré majeur : II. Moderato - Allegro con brio - vivo

Deborah et Sarah Nemtanu, Orchestre Philharmonique de Marseille, Lawrence Foster

PENTATONE

Bela BARTOK

44 Duos : n°36

Deborah et Sarah Nemtanu

DECCA

Johannes BRAHMS

Quatuor à cordes n°1 en ut mineur op.51 n°1 : I. Allegro

Quatuor Amadeus

BDMUSIC