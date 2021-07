Reinoud van Mechelen présente ses concerts d'été

Le chanteur belge Renoud van Mechelen nous présente ses concerts d'été : il sera notamment les 23, 24 et 25 juillet au Festival Musique et Mémoire avec son ensemble A Nocte Temporis, et le 28 juillet au Festival Valloire Baroque.

En 2011, Reinoud van Mechelen intègre "Le Jardin des voix“ de William Christie et Paul Agnew et s’impose rapidement comme soliste régulier des Arts florissants. Les invitations de grands ensembles baroques affluent: Collegium Vocale, Le Concert Spirituel, Le Concert d'Astrée, Les Talens Lyriques, Pygmalion, Scherzi Musicali....

A l’Opéra, on peut l’entendre dans des rôles de premiers plans de Rameau, Mozart, Bizet, Delibes, entre autres, sur des scènes aussi prestigieuses que le Théâtre royal de la Monnaie, le Staatsoper Berlin, l’Opéra de Zürich, l’Opéra Comique, le Théâtre des Champs-Elysées, l’Opéra royal de Versailles, l’Opéra de Bordeaux.

En 2020/21, citons les trois productions d'opéra qui ont pu être (en partie) sauvées de la crise sanitaire: Hippolyte et Aricie de Rameau (Hippolyte) et Titon et l'Aurore de Mondonville à l'Opéra Comique ainsi que David et Jonathas de Charpentier (David) à l'Opéra Royal de Versailles.

Prochaines dates

23, 24 et 25 juillet au Festival Musique et Mémoire

A Lure, Saint-Barthélemy et Fresse

A l’Eglise de Valloire