Raquel Camarinha à la rencontre de la musique et la poésie de Chopin et Schubert

Accompagnée du pianiste Yoan Héreau, la soprano d'origine portugaise Raquel Camarinha sortait le 13 novembre dernier un nouveau disque sur le label Mirare, réunissant mélodies de Chopin et Mignon de Schubert. Une symbiose rarissime entre poésie et musique.

La soprano Raquel Camarinha commence l’étude de la musique dès l’âge de 5 ans. Attirée depuis toujours par le chant et par le jeu, elle suit premièrement une formation vocale et théatrale au Portugal, faisant ses débuts opératiques à Lisbonne à l’âge de 19 ans (Zerlina, Barbarina). Elle choisit ensuite la France pour se perfectionner et obtient en 2011 son Master de Chant au Conservatoire National Supérieur de Musique et Danse de Paris.

Nommée aux Victoires de la Musique Classique 2017 dans la catégorie Révélation Artiste Lyrique, elle est lauréate de nombreux concours nationaux et internationaux.

Sur scène, elle interprète de nombreux rôles et la critique la salue particulièrement dans les grands rôles mozartiens (Pamina, Susanna, Zerlina) et haendeliens (Morgana, Almirena, Bellezza).

Grande spécialiste de la musique de chambre, elle se produit régulièrement en duo avec le pianiste Yoan Héreau pour donner la plupart des grands cycles du répertoire de la mélodie française et du Lied. Ensemble ils ont enregistré pour le label Naïve le disque "rencontre", entièrement consacré à la Mélodie Française.

"C’est le tour de force de la voix nue de Raquel Camarinha qui impressionne le plus. Autant chanteuse que comédienne, passant par tous les registres de la voix humaine elle interprète dans tous les sens du terme." ResMusica.com

Sortie du disque Chopin: Melodies / Schubert: Mignon – Raquel Camarinha le 13 novembre 2020 sur le label Mirare

Concerts

Le 16 janvier 2021 - Tourcoing

Peanuts Piano Project

Avec Florient Azoulay (comédien) et Yoan Héreau (piano)

Le 23 janvier 2021 - Casa Da Musica à Porto au Portugal

Francesconi, Etymo

Avec Remix Ensemble - dirigé par Peter Rundel

