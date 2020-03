Raphaël Sévère est notre invité du jour

Raphaël Sévère poursuit sa carrière de clarinettiste virtuose et nous présente son dernier album intitulé "On Tour", enregistré avec le pianiste Paul Montag, ainsi que "Mojenn, légende", un concerto pour clarinette et orchestre aux accents bretons commandé par l'Orchestre Symphonique de Rennes.

Après s'être essayé à plusieurs instruments, il se décide pour la clarinette à 8 ans. Après une formation éclair au Conservatoire de Nantes dans la classe de clarinette de son père, il intègre le Conservatoire National Supérieur de Paris à seulement 14 ans sous la houlette de Michel Arrignon.

L'improvisation s'impose dès son plus jeune âge comme un moyen d'expression naturel mais c'est comme clarinettiste qu'il fait ses preuves : très jeune vainqueur du concours de Tokyo à l’âge de 12 ans, il est ensuite nommé à 15 ans comme "Révélation soliste instrumental" aux Victoires de la musique classique 2010. En 2013, il remporte le prestigieux concours des Young Concerts Artists International Auditions de New York qui lui décerne le 1er Prix et huit Prix spéciaux.

Il se produit en soliste avec l’Orchestre National d’Ile-de-France ou l’Orchestre Philharmonique de Russie. On le retrouve régulièrement accompagné du pianiste Adam Laloum ou encore du trio Messiaen.

Chaque compositeur aspire à son propre langage.

L'improvisation et la composition l'accompagnent depuis son plus jeune âge, mais c'est à 16 ans qu'il commence à présenter au public des pièces qu'il compose, encouragé par le pianiste et compositeur Jean-Frédéric Neuburger ou par le guitariste Antoine Morinière. Il s'inspire de l'écriture de Richard Wagner, de Maurice Ravel et de Béla Bartók.

Actif sur les réseaux sociaux, il publie depuis un an sur Youtube des vidéos destinées aux clarinettistes comme aux néophytes dans le but de dévoiler les secrets de la clarinette, les dessous du métier d’interprète et celui de compositeur.

Paul Montag est un des compagnons fidèles du clarinettiste. Avec Raphaël Sévère, ils enregistrent "On Tour" qui contient une sélection d’œuvres jouées au cours des tournées et concerts du duo. Witold Lutosławski y côtoie Francis Poulenc, Leó Weiner, Béla Bartók, et... Raphaël Sévère.

L’orchestre va davantage vers la clarinette que l’inverse, c’est-à-dire qu’elle tient souvent le rôle du sonneur, à l’instar de la clarinette bretonne, le Treujenn-gaol.

Les 12 et 13 mars 2020, à l'Opéra de Rennes sera jouée Mojenn, Légende pour concerto pour clarinette et orchestre. Hommage direct à la culture bretonne, on y retrouve les sonorités des danses bretonnes que le Rennais interprètera avec l'Orchestre Symphonique de Bretagne sous la direction du jeune chef d'orchestre Quentin Hindley.

Discographie

“On tour”, avril 2020, MIRARE

Messiaen: Quatuor pour la fin du Temps, 2018, MIRARE

Carl Maria von Weber : Oeuvres pour clarinette, 2017, MIRARE

Brahms Hindemith : Quintettes avec clarinette, 2015

Johannes Brahms : Oeuvres avec clarinette, 2014, MIRARE

Raphaël Sévère : opus 2, 2010, THYS PRODUCTION

Récital Raphaël Sévère, 2007, EDITIONS HORTUS

L'agenda de Raphaël Sévère