Raphaël Pidoux enregistre les Sonates opus 5 de Beethoven avec Tanguy de Williencourt

Sur un violoncelle d'époque du Musée de la Musique, Raphaël Pidoux, connu pour le célèbre trio Wanderer, sort un nouveau disque consacré aux Sonates opus 5 de Beethoven en collaboration avec le pianiste Tanguy de Williencourt. Paru le 8 janvier 2020 sur le label Harmonia Mundi.

Raphaël Pidoux et le pianiste Tanguy de Williencourt rassemblent sur un disque Harmonia Mundi sorti le 8 janvier 2020 les Sonates opus 5 n°1 et 2 de Beethoven, ainsi que les Sept Variations ‘Bei Männern, welche Liebe fühlen’ (de la Flûte Enchantée de Mozart) et le Nocturne "Souvenir de la Flûte Enchantée" de Camille Pleyel et Charles Nicolas Baudiot. Les deux musiciens jouent sur des instruments d'époques du Musée de la Musique : Raphaël Pidoux joue sur un violoncelle Pietro Guarneri de Venise (1734) et Tanguy de Williencourt sur un piano à queue Carl Gulius Gebauhr, Königsberg, ca. (1855).

Raphaël Pidoux débute l’apprentissage du violoncelle avec son père Roland Pidoux. Premier Prix en 1987 au CNSMD de Paris dans la classe de Phillippe Muller, il se perfectionne à l’Indiana University avec Janos Starker. En tant que chambriste, il étudie auprès de Menahem Pressler et des membres du Quatuor Amadeus. Professeur au CRR de Paris, il est nommé au CNSMDP prenant ainsi la succession de Philippe Muller.

En 1987, il fonde le désormais célèbre Trio Wanderer avec Vincent Coq et Jean-Marc Philips-Varjabédian, ayant pour emblème le voyage. En 1988, Il remporte le Concours International ARD de Munich ainsi que le 3e Prix du Concours International Bach de Leipzig.

En 2010 il crée l’Association Talents et Violoncelles permettant à de jeunes violoncellistes d’acquérir un instrument digne de leur talent.

Raphaël Pidoux et le Trio Wanderer

Créé en 1987 et célébré par la presse pour un jeu d’une extraordinaire sensibilité et d’une virtuosité éblouissante ainsi qu’une complicité presque télépathique, le Trio Wanderer est devenu au fil des ans une formation incontournable de la scène musicale internationale. Les membres du Trio, Raphaël Pidoux (violoncelle), Vincent Coq (piano) et Jean-Marc Phillips-Varjabédian (violon) ont choisi le voyage comme emblème, celui, intérieur, qui les lie étroitement à Schubert et au romantisme allemand et celui, ouvert et curieux, qui explore le répertoire de Haydn à la musique d’aujourd’hui.

Le Trio Wanderer entame en 1999 sa collaboration avec Harmonia Mundi. Leurs enregistrements pour harmonia mundi (Trios de Chausson, Ravel, Haydn, Chostakovitch, Copland, Saint-Saëns, Mendelssohn, Messiaen, Schubert, Brahms, “La Truite” de Schubert, Triple Concerto de Beethoven, Quatuors avec piano de Fauré, Smetana et Liszt…) ont été régulièrement récompensés par la presse musicale, mais aussi aux Victoires de la Musique 1997, 2000 et 2009.

Prochains concerts de Raphaël Pidoux

Le 18 avril 2021 au Théâtre des Champs-Elysées

Avec le Trio Wanderer (Vincent Coq et Jean-Marc Phillips-Varjabédian)

Mendelssohn et Schumann

Du 19 au 23 janvier 2022

Concours de lutherie organisée par l'association qu'il préside Talents et Violoncelle (en partenariat avec la Philharmonie)

