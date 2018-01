Raphaël Merlin, violoncelliste du quatuor Ebène invité de Musique Matin

Raphaël Merlin affirme dès son plus jeune âge un désir de diversité en musique. Violoncelle, piano, piano-jazz, écriture, composition, analyse, direction d'orchestre, orchestration, musique de chambre, arrangement, enseignement... chacune de ces disciplines générant une intense activité musicale.

Il débute sa formation musicale au CNR de Clermont et développe rapidement un amour de la polyphonie et de l'improvisation, qui l'amèneront tout naturellement au jazz et à ses premières compositions ; il s’évade parfois de ses études accompagnant une chorale à la guitare, écrivant quelques chansons, infiltrant un big-band ou encore fondant un quartet de jazz... Quelques concours de composition plus tard, ses premiers diplômes de conservatoire en poche et âgé de 15 ans, il emménage à Paris et y contracte le virus de la direction d'orchestre. Les enseignements d’Igor Kiritchenko, Xavier Gagnepain et Philippe Müller pour le violoncelle, d’Hortense Cartier-Bresson pour la musique de chambre, de Janos Komives pour la direction d’orchestre le forment à l'interprétation, et il achève brillamment ses études au CNSM de Paris en 2005.

Le Quatuor Ebène sera en concert à la Philharmonie de Paris le vendredi 19 janvier à 20h30 dans le cadre de La Biennale de Quatuors à Cordes.

Ludwig van Beethoven :

Quatuor à cordes n° 2

Quatuor à cordes n° 10

Quatuor à cordes n° 8

Vous trouverez plus d'informations sur le Quatuor Ebène ici.

Programmation musicale de Raphaël Merlin

♫ Astor Piazzola

Loving

Quatuor Ebène

Michel Portal, bandonéon

Erato

♫ Gabriel Fauré

Trio pour piano op.120 : 3.Allegro vivo

Pierre Fouchenneret, violon

Raphaël Merlin, violoncelle

Simon Zaoui, piano

Aparte

♫ Gioachino Rossini

Canzonetta spagnuola

Karine Deshayes, mezzo-soprano

Les Forces Majeures

Raphaël Merlin, direction

Aparte

♫ Bob Dylan

Don't think twice it's all right

Chris Thile, mandoline et voix

Brad Mehldau, piano

Nonesuch Records

♫ Claude Debussy

Quatuor à cordes : 2.Assez vif et bien rythmé

Quatuor Ebène

Virgin Classics