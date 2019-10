Raphaël Merlin et Gabriel Le Magadure du Quatuor Ébène, les invités du jour

Sortie CD : Beethoven Around The World, intégrale des quatuors

Il fallait rester en cohérence avec l’état d’esprit initial de Beethoven. Ce compositeur était le premier grand universaliste de son époque avec sa pensée philosophique. C’est pour ça qu’il fallait qu’on aille voir le monde dans son ensemble et dans ses différences. Raphaël Merlin

Le premier volume de cette intégrale, sorti le 27 septembre dernier chez Erato, a été enregistré en live à Vienne, "afin de préserver toute la sève et la ferveur nourrie par la présence du public". Car ce projet, à l'envergure beethovénienne, est assorti d'un tour du monde ; d'avril 2019 à janvier 2020, le quatuor ne parcourt pas moins de dix-huit pays, répartis sur les six continents. Il ne s'agit pas seulement de fêter les 250 ans de Beethoven : les musiciens choisissent de porter également un message engagé, et cette tournée, effectuée en avion, bénéficie d'une compensation carbone orientée vers la reforestation. Ne s'appelle pas Ébène qui veut !