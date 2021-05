Raphaël Jouan : "La musique apporte de l'espoir en cette période"

Alors qu'il débute sa carrière dans ce contexte culturel difficile, Raphaël Jouan, jeune violoncelliste du Trio Hélios aux côtés de Camille Fonteneau (violon) et Alexis Gournel (piano), nous présente le premier disque du trio, "D'un matin de printemps", sorti récemment sur le label Mirare.

D'un matin de printemps, le premier disque du Trio Hélios, sortait le 23 avril 2021 sur le label Mirare. Enregistré à l'auditorium du Conservatoire de Caen du 19 au 23 décembre 2020, le disque est composé d'un programme exclusivement français :

"Nous avons pensé ce programme comme une carte de visite : nous nous sommes vraiment demandés avec quoi on voudrait se présenter. Nous avions beaucoup de possibilités car ce répertoire est incroyable, et nous sommes arrivés à cette combinaison française qui nous a vite parlé par son côté très spontané, coloré..."

Raphaël Jouan

Raphaël Jouan s'exprime au micro de Jean-Baptiste Urbain sur cette programmation : "Nous avons découvert ces deux trios qu'on a trouvé magnifiques. On a eu un vrai coup de cœur pour ce trio de Camille Saint-Saëns très frais, très solaire, très printanier justement... Et en plus, il y a eu cette connexion avec Ravel, puisqu'il avait beaucoup relu ce trio, il l'admirait. Donc c'était intéressant de mettre ça en parallèle."

"Avoir des objectifs clairs nous a fait du bien..."

Le Trio Hélios est composé de Raphaël Jouan au violoncelle, Camille Fonteneau au violon et Alexis Gournel au piano. Il voit le jour en 2014 d’une passion commune de trois amis pour l’univers varié du répertoire pour trio avec piano. Le Trio Hélios s’est illustré dans de nombreux concours internationaux : il a récemment remporté le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Trondheim (2019) ou le deuxième prix du Concours International de Musique de Chambre de Lyon (2018).

"Un concours est en premier lieu une motivation. Avoir des objectifs clairs nous a fait du bien. Remporter des prix nous donne aussi de la visibilité, des concerts..."

Raphaël Jouan

En plus de ses activités avec le Trio Hélios, le violoncelliste Raphaël Jouan, révélation Classique de l’Adami 2018, interprète régulièrement des concertos avec orchestre (Vivaldi sur instruments baroques, Haydn, Schumann, Saint-Saëns, Triple concerto de Beethoven), et se produit en récitals solo et en duo avec la pianiste Flore Merlin et l’accordéoniste Bruno Maurice. Il sortait fin 2020 le disque Sérénade aux côtés de Flore Merlin.

Très attiré par les musiques improvisées, Raphaël Jouan a travaillé avec certains des plus grands violoncellistes jazz et artistes de musique du monde (Vincent Ségal, Stephan Braun, Mike Block, et de nombreux membres du célèbre ensemble Silk Road créé par Yo-Yo Ma). Il est membre fondateur du Hussam Aliwat Quartet de 2016 à 2019.

Prochaines dates

29 mai 2021 – CHÂTEAU-GONTIER

Folle Journée en région - Mozart

– CHÂTEAU-GONTIER Folle Journée en région - Mozart 24-25 juin 2021 - BRUXELLES - BELGIQUE

Candelight Concerts - TBA

- BRUXELLES - BELGIQUE Candelight Concerts - TBA 12 décembre 2021 – ARSENAL - METZ

Triple Concerto de Beethoven avec l’Orchestre Gabriel Pierné