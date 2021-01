Loïc Rio et Amaury Coeytaux : "Les dissonances de Mozart est le premier quatuor qu'on a travaillé en 2003 !"

Tous deux membres du très prestigieux Quatuor Modigliani aux côtés de Laurent Marfaing et François Kieffer, les violonistes Loïc Rio et Amaury Coeytaux viennent nous parler de leur nouveau disque, Hadyn - Bartók - Mozart, qui sortira le 2 février prochain sur le label Mirare.

Joseph Haydn (1732-1809) - Quatuor en ré mineur opus 76 n°2 Hob.III.76 « Les quintes »

Béla Bartók (1881-1945) - Quatuor à cordes n°3 en do dièse mineur Sz. 85

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) - Quatuor n°19 K. 465 en do majeur opus 10 n°6 « Les dissonances »

Loïc Rio : "On a peu enregistré de Mozart mais cette oeuvre ne nous est pas inconnue, puisque ce quatuor des dissonances est le premier que nous avons travaillé en 2003, lorsque nous nous sommes créés"

La liberté est moteur de la créativité. Voilà ce que soulignent ces trois chefs-d’œuvre de ce programme, chacun éclairant un moment charnière dans les vies de leurs créateurs où la page se tourne et de nouveaux horizons s’élèvent. Si la poésie de ces œuvres subjugue et leur inventivité galvanise, c’est avant tout la ténacité de la nature humaine dont elles sont témoins qui émeut le plus profondément.

Loïc Rio : "On a eu l'envie, avec un répertoire classique Mozart et Haydn, de retrouver notre son et notre esthétique. Quoi de mieux que ces trois chefs-d'oeuvre pour définir une direction commune ?"

Formé en 2003, le Quatuor Modigliani , composé des musiciens Amaury Coeytaux, Loïc Rio, Laurent Marfaing et François Kieffer, s'est acquis une place parmi les quatuors les plus demandés de notre époque, invité régulier des grandes séries internationales et salles prestigieuses dans le monde entier.

Un an seulement après leur formation, les Modigliani s'étaient révélés à l'attention internationale en remportant successivement trois Premiers Prix aux Concours Internationaux d'Eindhoven (2004), Vittorio Rimbotti de Florence (2005) et aux prestigieuses Young Concert Artists Auditions de New York (2006).

En 12 ans le Quatuor a enregistré et sorti déjà plus de dix disques avec le label Mirare, tous très remarqués et loués par la critique internationale, dont un recueil consacré à l'octuor de Schubert avec Sabine Meyer, sorti en avril 2020.

Le Quatuor Modigliani quitte Evian pour Bordeaux...

Le Quatuor Modigliani a décidé de quitter la direction des Rencontres Musicales d'Evian à l'issue de sa prochaine édition qui se déroulera du 26 juin au 3 juillet 2021. Il a contribué à la relance du festival en 2014, longuement dirigé par le violoncelliste Mstislav Rostropovitch et interrompu pendant treize années.

Ils deviendront les directeurs artistiques de Quatuors à Bordeaux dès la prochaine édition 2021 de l'événement, qui se déroulera du 20 mai au 8 juin 2021, en alternance avec le concours international du quatuor à cordes de Bordeaux qui se déroulera l'année suivante, du 9 au 14 mai 2022.

Amaury Coeytaux : "La transmission est le cœur de ce nouveau festival, et c'est en ça qu'il est différent de Saint-Paul de Vence ou d'Arcachon."

Ils n'en n'abandonnent pas pour autant la direction artistique du Festival de musique de chambre Saint-Paul de Vence (qu'ils avaient créé en 2011) ni celle du Festival de musique de chambre d'Arcachon, deux événements qu'ils considèrent "inscrits dans la même démarche".

Prochains concerts

7 février 2021 à Lieusaint (77)

Concert de Poche

Programme : Mozart, Schubert

24 février 2021 à Lyon

Piano à Lyon / Quatuor Modigliani avec Sélim Mazari (piano)

Programme : Mozart, Brahms