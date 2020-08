Quand le free jazz de Frédéric Maurin s'invite dans Musique Matin !

Nommé en janvier 2019 à la tête de l'Orchestre National de Jazz, c'est le compositeur et chef d'orchestre Frédéric Maurin, que nous recevons ce matin. Il viendra nous parler de "Dancing in your head" et "Rituels", deux disques free jazz, sortis simultanément le 21 août dernier.

Guitariste rock élevé au son de Jimi Hendrix, King Crimson et Frank Zappa, Frédéric Maurin abandonne très vite son métier d’ingénieur du son pour se consacrer entièrement à la musique et suit, en parallèle, une formation jazz et une formation d’écriture classique.

Avant d'arriver à la tête de l'Orchestre National de Jazz, il dirige et compose le répertoire de Ping Machine, ensemble de 15 musiciens qui est aujourd’hui unanimement reconnu comme une des références de la nouvelle scène jazz européenne.

Frédéric Maurin y développe une musique singulière avec des influences allant de Ligeti à Steve Coleman en passant par Charles Mingus ou Gérard Grisey.

Pour sa prise de poste à l’ONJ, il a conçu un projet actif de commandes et de collaborations, explorant la création.

Egalement, Frédéric Maurin initie au cours de son mandat l’Orchestre des Jeunes de l’ONJ. Cet ensemble inédit réunit des élèves issus d’écoles de musique ou de conservatoires et les anciens directeurs de l’ONJ, afin de transmettre à la jeune génération la richesse musicale produite depuis plus de 30 ans par l’ONJ.

Deux disques à la sortie simultanée, mais aux propositions très différentes

Dancing in your head

Ce premier disque a été enregistré en live au Festival Jazzdor Strasbourg-Berlin, en juin 2019. Le programme intitulé “La Galaxie Ornette”, s'articule autour des musiques du saxophoniste américain et précurseur majeur du free jazz Ornette Coleman, sur des arrangements de Fred Pallem.

Rituels

Ce disque issu d'un enregistrement studio en Allemagne est une véritable oeuvre collective, à laquelle plusieurs compositeurs ont collaborés : Ellinoa, Sylvaine Hélary, Leïla Martial, Grégoire Letouvet et Frédéric Maurin.

Les compositions de ce disque sont librement inspirées de textes anciens de folklores des différents continents issus du recueil "Les Techniciens du sacré", de Jérôme Rothenberg. Ce programme a été créé en résidence à la Cité de la Voix de Vézelay, à l’Abbaye de Noirlac et à la Scène Nationale d’Orléans.

La sortie simultanée de ces deux disques nous montre d'avantage la dualité des pièces proposées. Sur "Dancing in your head", le free jazz d'Ornette Coleman nous plonge dans l'âge d'or des années 50' et 60', tandis que sur "Rituels", l'expérimental et la création sont de mise.

On remarque également à merveille les influences de Frédéric Maurin, notamment grâce aux pochettes offrant un parfait mélange entre art pop et rock psychédélique.

Les prochains concerts

Les concerts de lancement des disques auront lieu le 28 octobre au Studio de l'Hermitage à Paris pour "Rituels" et le 13 novembre à La Scala Paris pour "Dancing in your head".

Vous pourrez également retrouver l'ensemble et son chef le dimanche 31 janvier pour le week-end jazz annuel de la Philharmonie de Paris.

Pour finir, l'ONJ et Frédéric Maurin seront en concert à Radio France, au studio 104, le 6 mars 2021, pour un programme exceptionnel "Anna Livia Plurabelle", oeuvre d'André Hodeir et commande de La Maison de la Radio en 1966.