Programme non diffusé en raison d'un mouvement social

Hélène Mercier

Son envie d'apprendre la musique, elle le doit à sa sœur, Madeleine Mercier, alors violoniste. Hélène Mercier était fasciné par l'instrument et admirative de sa grande sœur. C'est à six ans qu'elle démarre son apprentissage musical et pianistique à l'École de musique Vincent-d'Indy, à Outremont. A quinze ans, elle entre à l'académie de musique de Vienne dans la classe de Dieter Weber, qui marquera à jamais sa vie et son enseignement musical. Elle fut par la suite acceptée à la très célèbre et prestigieuse Juilliard School of Music (New York) et élève dans la classe de Sasha Gorodnitski. Elle poursuit enfin ses études auprès de Pierre Sancan du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

En Europe et Amérique, elle se produit régulièrement en tant que soliste et chambriste dans les plus belles salles et auprès des plus grands orchestres. Aujourd'hui pianiste virtuose, sa réputation n'est plus à faire.

Disque hommage à André Mathieu (1929-1968)

Fabuleux compositeur et pianiste québécois, enfant prodige, il fut rapidement surnommé "Le Mozart québécois". Il est associé à Rachmaninov et à l'école postromantique. Malgré son talent, sa virtuosité et sa productivité d’œuvres, il ne trouva pas son compte auprès du public québécois, préférant à l'époque la musique populaire. André Mathieu termina sa vie dans la misère, l'alcool et l'oublie de tous. Il laisse néanmoins derrière lui plus de deux cents œuvres, mais par ce qu'elles ne furent pas cataloguées convenablement, seulement un quart ont été retrouvé jusqu'à présent.

C'est donc en la mémoire de ce compositeur oublié qu'Hélène Mercier et Alain Lefèvre reprennent ses œuvres à deux pianos. Ce disque est signé chez Warner Classics et est sorti le 14 février dernier.