Présentation du projet "Ensemble, enchantons l'été", par Léo Warynski

Fondateur et chef d'orchestre du chœur Les Métaboles, Léo Warynski est ce matin au micro de Charlotte Landru-Chandès. Il nous parlera de ses concerts dans l'est de la France, dans le cadre du projet "Ensemble, enchantons l'été".

Léo Warynski se forme à la direction d’orchestre auprès de François-Xavier Roth (CNSMD de Paris). Il est invité à travailler rapidement avec différentes formations comme l’Orchestre des Lauréats du CNSMDP, les ensembles Modern et Remix ainsi qu'à l’orchestre de la WDR de Cologne.

Il est directeur artistique de l’ensemble vocal Les Métaboles qu’il a fondé en 2010. Par ailleurs, il est nommé en 2014 directeur musical de l’ensemble Multilatérale, ensemble instrumental dédié à la création.

Ensemble, enchantons l'été

A l'initiative de la fondation Bettencourt Schueller, le projet-festival "Ensemble, enchantons l'été" aura lieu dans toute la France, du 21 juin au 4 octobre !

Durant cette période, le chœur Accentus, la Maîtrise populaire de l'Opéra Comique, le chœur Les Métaboles, l'ensemblePygmalion, le chœurAedes et les Cris de Paris se mobiliseront et sillonneront la France pour aller à la rencontre du public et offrir des moments musicaux inoubliables.

Ces rencontres musicales à base de répétitions publiques et concerts seront entièrement gratuites et se déploieront en plein air, en cœur de ville, en banlieue, dans des villages ou des lieux culturels, mêlant répertoires populaires et classique.

Léo Warynski et Les Métaboles seront donc en concert :

Le 10 juillet à 19h

Concert « happening » Le jardin enchanté Château de la Neuenbourg, Guebwiller

Programmation : Georges Gershwin / Raymond Murray Schaffer / Maurice Ravel / Charles Trenet

Le 31 juillet à 20h

Opéra de Reims

Programmation : "Le Jardin extraordinaire" (Clément Janquin / Saint-Saëns / Ravel / Poulenc / Britten / Schafer / Charles Trenet)

Les 1er et 2 août

Moselles

Programmation : "Le Jardin extraordinaire" (Clément Janquin / Saint-Saëns / Ravel / Poulenc / Britten / Schafer / Charles Trenet)

Les prochains concerts de Léo Warynski

Le 5 septembre – Septembre musical de l’Orne

Orchestre Régional de Normandie

Programmation :

Arvo PART

Edvard GRIEG - Suite Holberg

Jean GUILLOU - Concerto n.3 pour orgue et orchestre à cordes

Le 13 septembre – La Bellevilloise

Ensemble Multilatérale, Ensemble Cairn, Ensemble 2e2M, Ensemble Sillages

Programmation :

Jonathan HARVEY - Wheel of emptiness

Le 18 septembre – Festival Musica, Strasbourg

Les Métaboles

Programmation :

Karlein STOCKHAUSEN - Stimmung

Le 20 septembre – Festival de Royaumont

Edoardo Torbanielli et Yoan Hereau, pianos

Les Métaboles

Programmation :

Johannes BRAHMS - Liebesliederwalzer

Le 4 octobre – Maison de la Radio, Studio 104

Serge Bromberg, piano et présentation

Ensemble Multilatérale

Programmation :

Méliès Redécouvert

Le 25 octobre – Festival de Royaumont : Cori spezzati d’hier et aujourd’hui

Les Métaboles

Programmation :

Marc-Antoine CHARPENTIER - Salve Regina à trois choeurs

Orazio BENEVOLO - Messe à quatre choeurs

Juta PRANULYTE - Nouvelle oeuvre

Les 3, 5 et 7 novembre – Opéra de Nice

Lucinda Childs, mise en scène

Orchestre philharmonique de Nice

Programmation :

Philip GLASS - Akhnaten

11 novembre – Musée Wurth

Edoardo Torbanielli et Yoan Hereau, pianos

Les Métaboles

Programmation :

Johannes BRAHMS - Liebesliederwalzer

Le 15 novembre – Cité musicale de Metz

Edoardo Torbanielli et Yoan Hereau, pianos

Les Métaboles

Johannes BRAHMS - Liebesliederwalzer

18 novembre – Opéra Bastille

Orchestre OSTINATO et musiciens de l’académie de l’Opéra de Paris

Mirabelle Ordinaire, mise en scène

Programmation :

Wolfgang Amadeus MOZART - Bastien et Bastienne

21 novembre – Opéra de Nice

Musiciens de l’orchestre Philharmonique de Nice

Victoria Duhamel, mise en scène

Programmation :

Michèle REVERDY - Le Cosmicomiche

Le 4 décembre - Salle des Catherinettes de Colmar

Les Métaboles

Programmation : Un Jardin féérique

Le 6 décembre - Philharmonie de Paris

Orchestre les Siècles et instrumentistes de la Société Générale

Choeur les Métaboles et chanteurs de la Société Générale

François-Xavier Roth, direction musicale

Programmation : Playing for Philharmonie