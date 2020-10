" Portraits de folie " d'Héloïse Gaillard & l'Ensemble Amarillis

Depuis vingt six ans, Héloïse Gaillard et son Ensemble Amarillis irradient le monde baroque. La mezzo-soprano Stéphanie d'Oustrac se glisse dans des " Portraits de la folie ", disque paru le 19 juin 2020 chez Harmonia Mundi. Séductrice, triomphante, désespérée, passionnée, la folie y est reine.

Flûtiste et hautboïste lauréate de trois premiers prix internationaux, Héloïse Gaillard se produit comme soliste sur les plus grandes scènes internationales et au sein des meilleurs orchestres baroques français. Depuis 2019, elle est professeur de hautbois baroque au CNSM de Paris et assure la direction artistique du festival des Heures musicales de Cunault en Maine-et-Loire. Outre son activité discographique avec l’Ensemble Amarillis et un album solo des Douze Fantaisies de Telemann (Choc Classica), elle participe à de nombreux enregistrements avec Le Concert Spirituel, Le Concert d’Astrée, Les Talens Lyriques, Les Arts Florissants. Héloïse Gaillard est chevalier de l’ordre national du Mérite.

L'Ensemble Amarillis

L'Ensemble Amarillis est un ensemble de musique baroque aux multiples effectifs. Lauréat de trois premiers prix internationaux, il a également été distingué par les Révélations classiques de l’Adami. Amarillis programme des thématiques riches et originales associant parfois d’autres domaines artistiques. L’ensemble a reçu les plus vifs éloges de la presse internationale pour les nombreux albums de sa discographie. Deux d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une collaboration avec Stéphanie d’Oustrac, partenaire fidèle de l’ensemble : “Médée furieuse” (Ambroisie-Naïve, 2008) et “Ferveur et extase” (Ambronay, 2011). Associé à des lieux emblématiques de diffusion, l’ensemble se singularise dans son travail de transmission touchant un large public.

Collaboratrice de longue date, Stéphanie d'Oustrac se joint une fois de plus à l'Ensemble Amarillis dirigé par Héloïse Gaillard dans "Portraits de la folie", paru chez Harmonia Mundi.

"Portrait de la Folie"

Après avoir incarné aux côtés d’Amarillis, Médée, Didon aussi bien que Marie, dans deux programmes et parutions discographiques, Stéphanie se métamorphose cette fois-ci jusqu’à devenir cette figure si emblématique de l’époque baroque : la Folie, qui s’incarne sous les aspects d’un personnage aux milles facettes, excessif autant qu’extravagant, traversé par la diversité des passions humaines. Il s’agit de faire entendre la folie dans tous ses états et tous ses éclats pour mieux en explorer les différents visages et mettre en évidence, sous l’égide de compositeurs baroques aux inspirations très diverses, les caractères qui lui sont associés.

Le lien entre la musique et la folie est déjà exploité au XVIIe siècle. Célébrant les Jeux et les Plaisirs,la Folie intervient ainsi dans des ouvrages où l'action se situe au coeur des réjouissances, comme les carnavals et les bals.

Un élan vers la modernité

Sur scène, la Folie sous les traits d’une femme symbolise à la fois l’excentricité et l’allégresse. La personnification des multiples états psychiques montre aussi l’image d’une femme cultivée, clairvoyante et critique, une femme de caractère qui peut aussi bien se laisser emporter par les élans de son cœur que s’y opposer soudainement pour s’interroger sur sa propre liberté, ses désirs profonds et son indépendance. En cela, elle peut être comparée aux illustres figures féminines des XVIIe et XVIIIe siècles qui œuvrent pour l’émancipation des femmes, revendiquant une place plus importante dans les domaines de l’éducation, des idées, des mœurs ou des droits sociaux et participant de cette manière à l’évolution des mentalités.

