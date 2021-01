Piotr Anderszewski : "Ce qui est extraordinaire chez Bach, c'est la puissance du lyrisme de ses œuvres"

Sur son nouveau disque à paraître le 29 janvier chez Warner Classics, l'audacieux pianiste polonais Piotr Anderszewski adopte une approche personnelle du Clavier Bien Tempéré de Bach, en y sélectionnant douze pièces de son propre choix, "12 personnages conversant les uns avec les autres".

Dans son nouveau disque “Le Clavier Bien Tempéré de Bach Livre II (Extrait)” à paraître le 29 janvier 2021 sur le label Warner Classics, plutôt que d’enregistrer tous les Préludes et Fugues, le pianiste Piotr Anderszewski s'est concentré sur les Préludes et Fugues du livre II.

"Chaque thème de chaque fugue a un caractère très précis et distinct. Avec l'ordre de ce disque, j’ai essayé d’obtenir une forme de conversation entre ces caractères, en ne changeant bien évidemment rien à la musique : je la joue comme elle est écrite, mais je choisi mon ordre."

Piotr Anderszewski

En 2021, Piotr Anderszewski devrait présenter son interprétation du deuxième livre du Clavier Bien Tempéré de Johann Sebastian Bach, entre autres à Vienne, Berlin, Zürich, Paris ou Londres.

Piotr Anderszewski, pianiste polonais

Fils d'un père polonais et d'une mère hongroise, Piotr Anderszewski étudie le piano aux conservatoires de Strasbourg (avec Hélène Boschi) et de Lyon et se perfectionne à l'Académie de musique Frédéric-Chopin de Varsovie et à l'université de Californie du Sud à Los Angeles, dans laquelle il ne restera pas longtemps : "J'ai été déçu par l'enseignement, par le manque de rigueur [...]. En Pologne, on prenait le métier de pédagogue au sérieux, et là-bas l’élève faisait briller l’enseignant.”

Il collabore avec les prestigieux ensembles tels que le Symphonique et le Philharmonia de Londres, la Philharmonie de Munich, le Philharmonique de Rotterdam, la Philharmonie de Varsovie, l'Orchestre National et l'Orchetre Philharmonique de Radio France ou encore les Orchestres Philharmoniques et Symphoniques de la BBC. L'occasion pour lui de travailler avec les chefs Rafael Frühbeck de Burgos, Markus Stenz, Claus Peter Fior, Christopher Hogwood, Emmanuel Kirvine ou Charles Dutoit.

Il participe à de nombreux festivals européens. En 1990, alors qu'il est demi-finaliste du Concours International de Piano Leeds, il s'arrête de jouer en plein morceau estimant sa prestation insatisfaisante. "J’étais beaucoup trop fragile. Les premières années, j’ai failli tout casser.”

Prochains concerts

Retrouvez ici sasaison complète

28 février 2021 à Madrid

Círculo de Bellas Artes

Récital - Clavier Bien Tempéré de Bach (Livre II)

2 mars 2021 à Barcelone

Palau de la Música

Récital - Clavier Bien Tempéré de Bach (Livre II)

9 mars 2021 à Paris

Théâtre des Champs-Elysées

Récital - Clavier Bien Tempéré de Bach (Livre II)

20 et 21 mai 2021 à Strasbourg

Avec l'Orchestre Philharmonique de Strasbourg dirigé par Marko Letonja

31 mai et 1er juin 2021 à Vienne

Avec l'Orchestre Symphonique de Vienne dirigé par David Zinman