Ping Machine ouvre les portes du pénitencier dans un concert-lecture à la Maison de la Poésie le 16 décembre 2017

Ping Machine par Ping Machine

"Au fil des créations nous nous résolvons à arrêter d’essayer d’affilier Ping Machine à un genre musical. On parlera d’énergie, de puissance, et puis bien sûr d’émotions.

Ce grand ensemble de 15 musiciens arrive aujourd’hui à maturité artistique avec des compositions musicales exigeantes et une interprétation pleinement maîtrisée. Dans ses nouvelles compositions, Fred Maurin n’hésite pas à transporter l’auditeur au coeur d’une architecture musicale pleine de poésie et de contrastes.

Le lien entre le jazz et la musique populaire d’une part et la musique contemporaine d’autre part, a toujours été très fort et a permis de nombreuses évolutions.

C’est dans cette recherche permanente que Ping Machine prend plaisir à jouer en repoussant les règles : explorations mélodiques et harmoniques, utilisation de techniques d’écriture spectrales, développement microtonaux ou sériels, confrontations de blocs de sons, imbrication de l’écriture et de l’improvisation, le tout porté par une véritable énergie rythmique.

L’auditeur se trouve ainsi projeté au sein de véritables suites d’images-sonores propices à l’évasion."

"Regards croisés autour d'Ubik" SAMEDI 16 DÉCEMBRE 2017 - 18H00 - Maison de la Poésie (157 Rue Saint-Martin, 75003 Paris) : Réservations ici

