Pierre Génisson, l'invité du jour

Pour son troisième album : "Swing, a Benny Goodman story", le clarinettiste marseillais Pierre Génisson rend hommage a Benny Goodman, le "King of Swing".

Pierre Génisson

Passionné de musique de chambre, Pierre Génisson est, à 33 ans, l'un des meilleurs représentants de l'école des vents français. C'est à l'âge de 8 ans qu'il découvre la clarinette en entendant le concerto pour clarinette de Mozart, ce dernier a agit comme un révélateur dans son parcours.

Pierre Génisson s'est d'abord formé à Rueil-Malmaison, puis au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris auprès de Michel Arrignon pour la clarinette, Claire Désert, Amy Flammer et Jean Sulem pour la musique de chambre. Après y avoir obtenu les premiers prix à l’unanimité dans ces deux disciplines, il s’est envolé pour les Etats-Unis à l’University of Southern California de Los Angeles, afin de se perfectionner auprès de Yehuda Gilad où il a obtenu un ‘Artist Diploma’.

Aux Etats-Unis, Pierre Génisson y fait une merveilleuse rencontre artistique et humaine : celle d'Eric Tanguy. Alors que le compositeur était professeur en résidence à Los Angeles, il a contacté notre clarinettiste. De là est né une amitié entre les deux hommes, Eric Tanguy lui a composé un concerto pour clarinette, duquel il est dédicataire. La création mondiale date du 24 novembre 2017, aux côtes de l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège.

Aujourd'hui, Pierre Génisson se produit dans les plus grandes salles, avec les plus grands orchestres internationaux : L'Orchestre Symphonique de Tokyo, de Berlin, de Trondheim (Norvège), d'Odense (Danemark), etc.

Swing : Benny Goodman Story

"On n’essaye pas de swinguer : on le ressent ou pas ! ... Le swing n’a rien à voir avec le jazz, on peut swinguer dans Mozart." Pierre Génisson

Pour la sortie aujourd'hui, de son troisième album, Pierre Génisson a choisi de rendre hommage à Benny Goodman, célèbre clarinettiste de jazz et compositeur, toujours à la frontière entre le classique et le jazz. Tout autre registre donc ! Pour ce faire, Pierre Génisson s'est entouré de l'Orchestre de la BBC.

"Pour jouer cette musique, il faut un vrai lâcher prise. Aussi bien dans les esthétiques que dans la recherche de son, c’est une autre technique. Je ne suis pas à la recherche de la pureté mais je veux simplement redonner une énergie un peu tribale. Cela aide beaucoup d’avoir un batteur, tout vient de la conservation entre la clarinette et la batterie." Pierre Génisson

