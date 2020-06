Philippe Pierlot est notre invité du jour

Ensemble belge de musiques anciennes, le célèbre Ricercar Consort vient de fêter ses 40 ans d'existence. C'est son fondateur et directeur artistique, le violiste et chef d'orchestre Philippe Pierlot, que nous recevons ce matin.

Philippe Pierlot & le Ricercar Consort

Guitariste, luthiste, violiste et chef d'orchestre, Philippe Pierlot fonde le Ricercar Consort en 1980 aux côtés de Bernard Foccroulle et François Fernandez. En même temps que l'ensemble est créé, naît le label Ricercar, aujourd'hui un pilier de la redécouverte de la musique ancienne et baroque.

Après avoir enseigné au conservatoire de Maastricht et à la Hochschule für Musik à Trossingen, il est, depuis 2010, professeur de viole de gambe au conservatoire de La Haye ainsi qu'au conservatoire royal de musique de Bruxelles.

Monsieur de Sainte Colombe et ses filles

Le 17 avril dernier est sorti "Monsieur de Sainte Colombe et ses filles", un disque assurément baroque, où Monsieur de Sainte Colombe partage la liste des œuvres avec Louis Couperin, Jacques Champion de Chambonnières et Robert de Visée.

Pour ce disque, Philippe Pierlot s'entoure de Lucile Boulanger et Myriam Rignol aux basses de violes, ainsi que Rolf Lislevand au Théorbe. Un si petit effectif pour une si grande musique.