Philippe Martin et Bertrand Bonello : "

Les invités

En septembre 2016, la 3e Scène a lancé sa deuxième saison, placée sous la direction artistique de Philippe Martin, fondateur des Films Pelléas. Après une collaboration, au printemps 2016 avec le Fonds Hélène & Edouard Leclerc à Landerneau, avec la Mairie de Paris et son édition 2016 de la Nuit Blanche et plus récemment, la performance live Adieu Bohème, au studio Bastille, la 3e Scène va à nouveau à la rencontre de son public en s’associant avec la Gaîté Lyrique pour trois jours de Festival.

Musicien classique de formation, après avoir accompagné comme musicien de nombreux artistes, Bertrand Bonello décide de se consacrer au cinéma. Sa carrière cinématographique ne l'empêche cependant pas de rester fidèle à la musique : il compose les bandes originales de tous ses films et continue à se produire au sein du collectif Laurie Markovitch.

Sarah Winchester, l’opéra fantôme réalisé par Bertrand Bonello fait partie de la sélection d’une vingtaine de films de la 3e Scène projetés en continu dans les espaces de la Gaîté Lyrique.

Programmation musicale des invités

♫ Claude DEBUSSY

Pelléas et Mélisande : Interlude

Orchestre symphonique de Londres, Simon Rattle (direction)

LSO 2017

♫ Bertrand BONELLO

Sarah Winchester, opéra fantôme

VIDEO 3ème Scène - Opéra de Paris

♫ Jean-Philippe RAMEAU

Les Indes Galantes : Forêts paisibles

Les Ambassadeurs, Alexis Kossenko (direction)

ERATO

♫ Clément COGITORE

Les Indes Galantes

VIDEO 3ème Scène - Opéra de Paris

♫ Luigi CHERUBINI

Medea : Dei tuoi figli la madre (Acte I) Air de Medea

Maria Callas (soprano), Orchestre du Théâtre de la Scala de Milan, Tullio Serafin (direction)

EMI 1959

♫ Igor STRAVINSKY

Concerto en ré majeur : IV. Capriccio

Itzhak Perlman (violon), Orchestre symphonique de Boston, Seiji Ozawa (direction)

DG