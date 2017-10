Philippe Jordan est l'invité de Musique Matin

L'invité

Fils du chef d’orchestre Armin Jordan décédé en 2006, Philippe Jordan s’est dès son plus jeune âge naturellement orienté vers la musique : le piano, le violon et le chant. Formé au Conservatoire de Zurich, il se produit comme pianiste et chambriste et travaille la direction d’orchestre (Jeffrey Tate) . Il commence sa carrière en Allemagne, comme Kapellmeister à Ulm, puis comme assistant de Daniel Barenboim à la Deutscher Staatsoper de Berlin, avant de devenir chef principal à l'Opéra de Graz en 2001. Il s’est rapidement distingué sur les scènes lyriques les plus prestigieuses, et notamment au Festival de Glyndebourne, au Metropolitan Opera de New York et au Festival de Salzbourg.

En tant que chef invité, Philippe Jordan a dirigé l'Orchestre philharmonique de Berlin, de Vienne, de Radio France, l'Orchestre symphonique de Vienne, l'Orchestre de la Suisse romande, l'Orchestre philharmonique de Vienne et l'orchestre de l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, ainsi que des formations nord-américaines de renom à Seattle, Detroit, Chicago, Cleveland, Philadelphia, Washington, Montréal, New York et San Francisco.

Fin interprète du répertoire lyrique (de Mozart et Saint-Saëns à Wagner et Richard Strauss), Philippe Jordan est depuis 2009 le directeur musical de l'Opéra de Paris, et à partir de 2014 il est à la tête de l'Orchestre symphonique de Vienne.

En juillet 2017, Il est nommé directeur musical du Staatsoper de Vienne à partir de 2020.

Programmation musicale

♫ Modeste MOUSSORGSKY

Tableaux d’une exposition : La cabane sur des pattes de poule

Orchestre National de l’Opéra de Paris, Philippe Jordan (direction)

ERATO 2016

♫ Wolfgang Amadeus MOZART

Cosi fan tutte : Ouverture

Orchestre de l’Opéra de Paris, Philippe Jordan (direction)

ART HAUS MUSIK 2017

♫ Giuseppe VERDI

Don Carlos : Ah je meurs (Air de Rodrigue)

Ludovic Tézier, Orchestre de l’Opéra de Paris, Philippe Jordan (direction)

Extrait de la Répétition Générale - Production octobre 2017

DOCUMENT INVITE

♫ Richard WAGNER

Le Ring : La Walkyrie : La Chevauchée des Walkyries (Acte III Sc 1)

Orchestre National de l’Opéra de Paris, Philippe Jordan (direction)

ERATO 2013

♫ Ludwig VAN BEETHOVEN

Symphonie n°3 en mi bémol majeur op.55 “Eroica” : III. Scherzo

Wiener Symphoniker, Philippe Jordan (direction)

SONY MUSIC 2017

♫ Piotr Ilitch TCHAIKOVSKI

Symphonie n°6 en si bémol mineur op.74 “Pathétique” : IV. Finale. Adagio lamentoso - Andante

Wiener Symphoniker, Philippe Jordan (direction)

WIENER 2014

Le disque

, © Wiener Philharmoniker (WSO)

Symphonie n°1 et n°3 de Beethoven

Orchestre Symphonique de Vienne - Philippe Jordan (direction)

WSO 2017

Programme de la Journée

09h00 à 11h00 | En pistes ! par Émilie Munera et Rodolphe Bruneau-Boulmier

La discographie de Philippe Jordan avec l'Orchestre de l'Opéra de Paris

11h00 à 13h00 | Allegretto, par Denisa Kerschova

La discothèque idéale de Philippe Jordan

13h00 à 13h30 | Les Grands Entretiens de Philippe Jordan, par Stéphane Grant

(du lundi 9 au vendredi 13 octobre)

14h00 à 16h00 | Arabesques, par François-Xavier Szymczak

Schubert, par l'Orchestre symphonique de Vienne et Philippe Jordan

16h00 à 18h00 | Carrefour de Lodéon, par Frédéric Lodéon

Invité : Philippe Jordan

22h00 à 23h00 | Classic Club, par Lionel Esparza

Le club des critiques autour de Don Carlos de Verdi à l'Opéra Bastille

Avec : Richard Martet (Opéra Magazine), Christian Merlin (Le Figaro) et Michel Parouty (Diapason)

Journée coordonnée par Stéphane Grant.

A NOTER : Don Carlos de Verdi à l'Opéra Bastille du 10 au 28 octobre retransmis sur France Musique le 29 octobre à 20h00.