Philippe Jaroussky "Vanità del mondo"

"La vanità del mondo", le nouveau disque de Philippe Jaroussky, à paraître le 13 novembre 2020 chez Erato. Ces airs d'Oratorio rivalisent de virtuosité entre l'orchestre et la voix. Accompagné par l'Ensemble Artaserse, le contre ténor part à la découverte de compositeurs italiens trop peu connus.

Philippe Jaroussky découvre sa passion pour la musique au collège grâce à un professeur de musique qui fait écrire et interpréter des chansons à ses élèves. Il commence ensuite l'étude du violon à onze ans. Il obtient un premier prix au CRR de Versailles, et s'intéresse ensuite au piano. Sa carrière débute tôt, en 1999, avec le producteur Philippe Maillard qui organise son premier récital à Paris au Théâtre Grévin, où il interprète des airs de Serse et d’Ariodante de Haendel. Il acquiert en 2001 son diplôme de chant au département de musique ancienne du CRR de Paris avec les félicitations du jury. En 2002, il crée l' Ensemble Artaserse, afin d'explorer en toute liberté les partitions qui l'intéressent. Il travaille en collaboration avec Emmanuelle Haïm, Natalie Dessay, pour une interprétation du Magnificat de Bach et du Dixit Dominus de Haendel, également avec Marie-Nicole Lemieux et Jean-Christophe Spinosi, où il chante le Nisi Dominus de Vivaldi.

Philippe Jaroussky ouvre son répertoire

Du baroque au XIXe siècle, Jaroussky aime reprendre les mélodies françaises qu'il affectionne de Reynaldo Hahn, Cécile Chaminade, Gabriel Fauré ou encore Guillaume Lekeu. Il est régulièrement accompagné par Jérôme Ducros au piano, Renaud Capuçon au violon, Gautier Capuçon au violoncelle, et Emmanuel Pahud à la flûte. Son disque La dolce fiamma - airs de castrats oubliés, est accompagné par Le Cercle de l'Harmonie, dirigé par Jérémie Rhorer. Caldara in Vienna est consacré à des airs d'Antonio Caldara écrits pour les castrats italiens dusettecento.

"La vanità del mondo", l'univers de l'Oratorio

Philippe Jaroussky donne la pleine mesure de son talent musical et dramatique dans un programme construit autour des oratorios italiens de l’ère baroque et comprenant cinq airs enregistrés en première mondiale. Le titre de l’album, La vanità del mondo, est d’abord celui d’un oratorio de Pietro Torri. Händel, Scarlatti, Vivaldi, Hasse, Fago et Caldara sont les autres compositeurs. Rome devient au cours du XVIIe siècle le centre dominant de l'Oratorio. Les Oratorio sont en général de deux sortes, soit à caractère méditatif, ou à caractère plus dramatiques, inspirés de l'Ancien et le Nouveau Testament. Le programme présenté sur cet album offre un panorama assez exemplaire du genre italien de la fin du XVIIe et première moitié du XVIIIe siècle.

«Traités dans un oratorio sur un mode plus statique que dans un opéra, les mythes en question y suscitent en revanche une réflexion plus profonde quant à la place qu’occupe le genre humain au sein de l’Univers. C’est un point qui, à mon sens, acquiert une résonance particulière en cette année 2020 marquée par la pandémie.» Philippe Jaroussky.

Prochains concerts de Philippe Jaroussky avec "La vanità del mondo"

(dates à confirmer en raison de la crise sanitaire actuelle)

14 novembre : Théâtre impérial de Compiègne

16 novembre : Halle aux Grains de Toulouse

18 novembre : Théâtre des Champs Elysées - Paris

30 novembre : Grand Théâtre d’Albi Albi

21 janvier : L’archipel - Perpignan

23 janvier : Galerie des Glaces – Château de Versailles

