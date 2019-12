Philippe Jaroussky est l'invité du jour

Seule compte la musique...

... conversations avec Vincent Agrech. Sous forme d'une longue interview, donc, Philippe Jaroussky se raconte dans ce livre, paru le 30 novembre chez Papiers Musique. Très biographique, l'ouvrage contient également des anecdotes et des réflexions plus larges : cette voix de contre-ténor, comment la caractériser ? Comment permettre au plus grand nombre d'accéder à la musique ? Pourquoi l'Académie Jaroussky ? Comment passe-t-on de la scène au disque ? Autant de questionnements déployés au fil d'une discussion détendue, fluide, et pleine de finesse.

Sortie CD : Passion Jaroussky

Tout est dans le titre : pour célébrer ses vingt ans de carrière, le chanteur dévoile une très belle compilation de 53 airs, déclinés en trois disques - inutile de préciser que Philippe Jaroussky y est toujours bien accompagné : l'Arpeggiata, les Arts Florissants, le Concert d'Astrée, I Barocchisti, l'Ensemble Matheus, pour n'en citer que quelques-uns.

"Cette anthologie me permet de vous remercier vous, cher public, qui m'avez suivi si fidèlement depuis toutes ces années dans la découverte de perles rares du baroque comme des projets plus originaux ! Même après toutes ces années, ma passion pour la musique reste intacte et j'espère pouvoir la partager avec vous encore longtemps ! " Philippe Jaroussky

à réécouter émission Le concert de 20h Soirée Philippe Jaroussky & Friends

Prochains concerts en France