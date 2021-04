Philippe Herreweghe : "Certains de mes amis musiciens sont devenus chauffeurs de taxi ou charpentiers"

Le chef d'orchestre Philippe Herreweghe, qui sortait le mois dernier un nouveau disque Bach de Cantates et Motet avec son Collegium Vocale sur son propre label PHI, sera ce vendredi soir à la direction de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, avec notamment le violoniste Leonidas Kavakos.

Il est l'un des plus grands chefs de notre époque. Philippe Herreweghe est de passage à Paris, ville où il a vécu durant plus de 30 ans, pour diriger l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Dans un programme Haydn, Mendelssohn et Brahms, le chef belge dirigera ce vendredi 23 avril 2021 à 20h l'orchestre lors d'un concert sans public mais qui sera retransmis en direct sur France Musique. Le violoniste Leonidas Kavakos y interprétera notamment le Concerto pour violon et orchestre de Mendelssohn.

Après une Passion selon Saint Jean sorti en 2020, Philippe Herreweghe vient également récemment ajouter à sa longue liste d'enregistrements le disque Bach : Meins Lebens Licht Cantates 45-198 & Motet BWV 118, avec son Collegium Vocale, sorti le 19 mars dernier sur le propre label du chef créé en 2010, PHI.

Philippe Herreweghe

Chef de choeur et chef d'orchestre belge, Philippe Herreweghe fonde en 1970 le Collegium Vocale Gent avec lequel il interprète le répertoire baroque. Il fonde en 1977 à Paris l'ensemble La Chapelle Royale et interprète la musique française du siècle d'or. Pendant les années 1980, Philippe Herreweghe va créer des ensembles qui interpréteront les musiques de différentes époques. Parmi les plus importants, on retrouve l'Ensemble Vocal Européen pour la Renaissance, l'Orchestre des Champs-Elysées pour la musique romantique avec les instruments d'époque.

En 1993, Philippe Herreweghe reçoit le titre honorifique d'ambassadeur culturel de Flandre. Dix ans plus tard, il est décoré en France de la Légion d'honneur. En 2010, il créé son propre label, PHI, sous le haut parrainage d'Outhere, dont la Symphonie n°4 de Gustav Mahler est la première réalisation.

Prochaines dates

Vendredi 23 avril 2021 : Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Philippe Herreweghe, avec Leonidas Kavakos

Concert avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France le 23 avril 2021 à 20h à écouter en direct sur France Musique