Philippe Fanjas, directeur de l'Association Française des Orchestres

Philippe Fanjas est directeur de l'A.F.O. Il coordonne les 9èmes rencontres nationales Accord Majeur qui auront lieu à Aix-en-Provence le 7 juillet 2021, une journée de débats, de tables rondes autour de la thématique : la musique face au défi écologique et social.

_Accord Majeur est une plateforme de coordination des musiques de patrimoine et de création_. Elle rassemble 9 organisations représentant elles-mêmes plus de 400 structures musicales : l’AFO, la FEVIS, France Festivals, Futurs Composés, le Profedim, le REMA, la ROF et Grands Formats.

Les 9èmes rencontres nationales Accord Majeur auront lieu mercredi 7 juillet 2021 à Aix-en-Provence.

“(Re)Composer avec le vivant - La musique face au défi écologique et social”

« Il faut être poète pour penser hors de l’ordre et déceler l’arbitraire de ce qu’une tradition pluriséculaire fait nécessairement apparaitre comme inéluctable. » Aurélien Barrau

Nos sociétés font face à des constats scientifiques sévères : le climat change, les conséquences sur les systèmes naturels et, a fortiori, sur les systèmes humains, sont inéluctables. La question écologique impose une transformation profonde de la société, qui permette de garantir à chaque humain le même droit aux ressources et leur pérennisation pour les générations à venir.

Nous sommes probablement face à une opportunité inédite de redéfinir collectivement notre manière d’habiter le monde, d’exister aux côtés des autres et de partager nos cultures. Il est nécessaire de participer dès aujourd’hui à la réinvention d’une société viable économiquement, vivable écologiquement et socialement équitable.

Comment les acteurs culturels, forts de leur créativité et de leur engagement, peuvent-ils contribuer à construire cette société, durable, de demain ? (Accord Majeur)

Retrouvez le programme détaillé des 9ème rencontres nationales Accord Majeur ici !