Philippe Cassard est l'invité du jour

David Grimal, fondateur de l'ensemble Les Dissonances, a fait appel à Philippe Cassard pour lancer en juin dernier une série de concerts intitulée "Dissonances Chamber Music Series" dans le cadre du Festival Résidence Artistes en Résistance à Dijon, concerts diffusés ce soir sur France Musique !

Philippe Cassard a été formé par Dominique Merlet et Geneviève Joy-Dutilleux au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.

Il y a obtenu en 1982 les premiers Prix de Piano et de Musique de Chambre.

Il a approfondi ses connaissances pendant deux ans à la Hochschule für Musik de Vienne et a reçu ensuite les conseils du légendaire Nikita Magaloff.

Finaliste du Concours Clara Haskil en 1985, il remporte en 1988 le Premier Prix du Concours International de Piano de Dublin.

Sa discographie, très riche, comporte plus de 30 parutions. Très récemment, Philippe Cassard a publié un disque Schubert avec les Sonates D.845 et D.850 chez La Dolce Volta.

Parallèlement, Philippe Cassard est producteur à France Musique. Il présente chaque samedi à 14h "Portraits de Famille".

Dissonances Chamber Music Series

Dans le cadre du Festival Résidence Artistes en Résistance à l'Opéra de Dijon monté rapidement lors du déconfinement et qui s'est déroulé de mai à juin 2020, un temps fort particulier a vu le jour au sein de ce festival.

En effet, avec le violoniste David Grimal, Philippe Cassard a lancé le "Dissonances Chamber Music Series" du 18 au 28 juin. De nombreux musiciens se sont réunis à l'Auditorium de Dijon. Quatre de ces concerts ont été enregistré par France Musique. Ils seront diffusés lundi 17 et mardi 18 août à 20h sur France Musique.