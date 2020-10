Philippe Bianconi : "J'ai toujours ce sentiment de ne jamais véritablement réaliser ce que j'ai dans le cœur"

Après un disque consacré aux 2 concertos pour piano de Brahms enregistré au Printemps des Arts de Monte-Carlo, Philippe Bianconi retrouve La Dolce Volta pour son disque Debussy, sorti le 25 septembre dernier.

Né en 1960, Philippe Bianconi a été formé au Conservatoire de Nice, sa ville natale. Philippe Bianconi a fait ses armes et sa carrière en remportant trois prestigieux concours.

Ces concours à l'étranger lui ont ouvert bon nombres de portes internationales, notamment les Etats-Unis, où il est très plébiscité, mais également le continent asiatique et l'Australie.

Malgré une renommée acquise, il peine à se produire en France. La seule réponse positive qu'il eut fut celle de Daniel Barenboïm, en l’engageant au sein de l’Orchestre de Paris.

Depuis lors, Philippe Bianconi s'est fait un nom sur l'imposante scène pianistique française, et a été l’invité d’orchestres prestigieux.

En 2012, notre pianiste fait son retour main dans la main avec La Dolce Volta pour un disque consacré aux Préludes de Debussy. Ce disque est encensé par la presse et le public, et lui a valu une nomination aux Victoires de la Musique Classique, le Grand Prix de l’Académie Charles Cros, et un Diapason d’Or de l’Année.

Sa collaboration avec La Dolce Volta s’est poursuivie avec un disque Chopin en 2014 et un disque Schumann en 2016.

De 2013 à 2017, Philippe Bianconi a assuré la direction musicale du Conservatoire Américain de Fontainebleau, succédant notamment à Philippe Entremont et à Nadia Boulanger. Depuis octobre 2018, Philippe Bianconi enseigne à l’Ecole Normale de Musique de Paris-Alfred Cortot.

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, Philippe Bianconi déclare avec une sincérité profonde souffrir encore aujourd'hui de ne pas reproduire en concert ce qu'il entend dans sa tête : "J'ai toujours ce sentiment de ne jamais véritablement arriver à réaliser ce que j'ai dans le cœur et dans la tête. Parfois ça peut être douloureux et stimulant à la fois. C'est ce qui vous permet d'avancer et de continuer à travailler et à aller de l'avant".

Deux nouveautés discographiques

Brahms

Le 4 septembre dernier est sorti le disque "Brahms - Concertos pour piano", enregistré en live au festival Printemps des Arts de Monte-Carlo en mars 2019. Une fois n'est pas coutume, Philippe Bianconi s'est entouré de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, dirigé par Michal Nesterowicz.

Debussy

De retour avec La Dolce Volta après quatre années sans collaboration, Philippe Bianconi est revenu avec un disque Debussy, consacré aux 12 études et au Martyr de Saint-Sébastien.

Ce choix de compositeur est non sans rappelé son disque de 2012, qui avait obtenu de nombreuses récompenses. Peut-être espère-t-il le même succès ?

Les prochaines dates de concerts de Philippe Bianconi