Le metteur en scène Peter Sellars est l'invité de Musique Matin

CLAUDE VIVIER - PETER SELLARS

Kopernikus : Rituel de mort pour sept chanteurs, sept instrumentistes et bande

4 au 8 Décembre : Théâtre de la Ville - Espace Cardin

17 au 19 Décembre : Nouveau théâtre de Montreuil

Livret du compositeur (français et langage imaginaire)

Ensemble L’Instant Donné

Ensemble vocal Roomful of Teeth

Eric Dudley , direction des répétitions

Michael Schumacher , danseur-chorégraphe

Antonio Cuenca Ruiz, dramaturge

Trouver l’âme de l’humanité, la remettre en face d’elle-même, remettre l’individu face à lui-même et à l’infini, face au mystère total qu’est l’Univers, le contempler, pouvoir enfin s’y trouver ”, écrivait Claude Vivier

Production

Festival d’Automne à Paris

Coproduction :

Théâtre de la Ville-Paris ; Théâtre du Châtelet (Paris)

KunstFestSpiele Herrenhausen (Hanovre)

Nouveau théâtre de Montreuil Théâtre du Capitole (Toulouse)

; (Paris) (Hanovre) (Toulouse) Coréalisation

Théâtre de la Ville-Paris ; Théâtre Musical de Paris-Châtelet

Peter Sellars et la musique

Il a mis en scène des opéras pour le Festival de Glyndebourne, le Nederlandse Opera d’Amsterdam, l’Opéra national de Paris (Saint-François d’Assise, Tristan et Isolde, Adriana Mater), le Festival de Salzbourg, l’Opéra de San Francisco, le Teatro Real de Madrid, parmi lesquels des œuvres du répertoire contemporain (Olivier Messiaen, Paul Hindemith Kaija Saariaho, Osvaldo Golijov, Tan Dun) et particulièrement du compositeur John Adams.

Parmi ses plus récentes productions, citons La Passion selon saint Matthieu avec l’Orchestre Philharmonique de Berlin à Salzbourg et Berlin, Hercules de Haendel à Chicago, Griselda de Vivaldi à Santa Fe, Iolanta de Tchaïkovski ou encore Girls of the Golden West de John Adams (création mondiale) à l’Opéra de San Francisco.

Prochaine mise en scène

LES LARMES DE SAINT PIERRE - Roland de Lassus

Avec le "Los Angeles Master Chorale" sous la direction deGrant Gershon

Avant-concert et Concert : Lundi 27 mai à la Philharmonie de Paris

Programmation musicale

Claude VIVIER

Kopernikus (intégrale) : Ariette du coloratura + Choeur bouche fermée + Discours du baryton-martin (Acte 1) Svea Schildknecht, Neal Banerjee, Opera Factory Freiburg, Holst Sinfonietta, Klaus Simon

Roland DE LASSUS

Les Larmes de Saint-Pierre : Tre volte havev’a

Musica Ficta, Bo Holten

NAXOS

Wolfgang Amadeus MOZART

Les Noces de Figaro : Ouverture

MusicaEterna, Teodor Currentzis

SONY CLASSICAL