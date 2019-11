Peter Rösel est l'invité du jour

Peter Rösel

Né à Dresde en 1945, Peter Rösel grandit en RDA et bénéficie d'une bourse de l'Union Soviétique pour aller étudier au conservatoire de Moscou, auprès de Dmitri Bashkirov et Lev Oborin : il devient par la suite l'un des pianistes phares de l'Allemagne de l'Est. Le rideau de fer aura ainsi toujours joué un rôle prépondérant dans sa carrière, simultanément obstacle et tremplin. Peter Rösel est aussi l'une des figures du label Eterna, devenu Berlin Classic à la chute du mur : dans son catalogue, de nombreux enregistrements historiques, à l'image de ses collaborations avec Kurt Sanderling ou Kurt Masur.

La chute du Mur, il faut quand même dire que ce fut quelque chose de grandiose. Je ne parle pas pour ma personne en particulier, je pense aux 16 millions de citoyens de l'ancienne RDA, qui tout d'un coup ont pu accéder à l'Ouest.

Si un musicien veut avoir une certaine renommée internationale, il doit pouvoir voyager et accepter des invitations ; en Allemagne de l'Est, je ne dirais pas qu'il était interdit d'accepter des invitations, mais celles-ci étaient gérées de manière restrictive par les autorités. C'était la barrière la plus dure, c'était toujours très compliqué. Peter Rösel

Prochain concert

Depuis les années 1970 et un concert donné au Théâtre de la Ville, Peter Rösel ne s'est plus produit en récital à Paris ; ce concert du 7 novembre à la Salle Gaveau est donc un événement en soi. Il ouvrira la saison des Concerts de Monsieur-Croche.