Peter Gelb : "Je veux sauver ce qu'il reste du Metropolitan Opera de New York"

Le directeur général du Metropolitan Opera de New York, Peter Gelb, répond aux questions de Laurent Valière, sur la situation financière et la précarité de l'institution lyrique américaine fermée depuis un an, mais aussi sur les négociations avec les employés très inquiets pour leur avenir.

Le directeur du Metropolitan Opera de New York répond aux différentes critiques dont il doit faire face depuis le début de la pandémie, © AFP / Vitaliy Belousov / Sputnik / Sputnik