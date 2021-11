Peter Eötvös : son "hommage personnel à la mémoire du talent de Georges Cziffra et de sa vie rhapsodique”

A l'occasion du centenaire du pianiste György Cziffra, l'Orchestre Philharmonique de Radio France et Mikko Franck créent "Cziffra Psodia", un concerto pour piano et cymbalum composé par Peter Eötvös.

Tandis que son dernier opéra, Sleepless, sera donné en novembre prochain au Staatsoper de Berlin, et qu'il revient sur sa production opératique dans son livre Parlando Rubato, Peter Eötvös propose un bel hommage au compositeur Georges Cziffra en lui dédiant un concerto pour piano et cymbalum qui sera donné le 7 novembre à l'Auditorium de Radio France.

"La vie entière de Cziffra a été marquée par le succès et la tragédie. Elle était rhapsodique et dramatique. C'est précisément l'atmosphère que j'ai essayé de créer dans mon concerto pour piano." Peter Eötvös

Récompensé du prix Frontiers of Knowledge de la Fondation BBVA le 21 septembre, Peter Eötvös offre cette création pour les célébrations Cziffra 2021. Commande de Radio France et du Müpa Budapest, le concerto sera interprété par le pianiste hongrois János Balázs et le joueur de cymbalum Miklós Lukács. Par cette musique, Eötvös souhaite transmettre les vicissitudes et les adversités de la vie de Cziffra.