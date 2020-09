Paul Ardenne, historien de l’art et commissaire de l'exposition Courants Verts

Du 16 septembre au 31 janvier 2021, la Fondation groupe EDF présente "Courants verts, Créer pour l’environnement". Pour la première fois en France, une exposition d’envergure qui réunit des artistes internationaux engagés dans le combat écologique.

Joseph Beuys, Barbara et Michael Leisgen, Lucy et Jorge Orta, Sarah Trouche, Nicole Dextras, Jéremy Gobé, Nathan Grimes... tous sont résolument engagés à travers leurs installations, photographies, vidéos ou dessins à affronter les défis que pose l’Anthropocène : ce moment où les activités humaines perturbent en profondeur les processus naturels, impose à l’humanité de nouveaux comportements, un rapport à l’environnement, une culture et des mentalités à refondre.

Plus d'informations sur l'expositionCourants verts, ici.