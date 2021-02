Paul Agnew : "Suite au Brexit, j'ai demandé la nationalité française"

Après le succès de leur album consacré aux deux premiers livres de Madrigaux de Gesualdo sorti en 2019, le célèbre ensemble des Arts Florissants dirigé par Paul Agnew nous offre une seconde partie, les livres 3 et 4, dans un disque Harmonia Mundi sorti le 5 février.

Après le succès de l’album consacré aux deux premiers livres de Madrigaux (Gramophone Award 2020), Paul Agnew et Les Arts Florissants explorent, dans un nouveau disque sorti le 5 février 2021 chez Harmonia Mundi, les Livres 3 et 4 des Madrigaux de Gesualdo, la période ferraraise du “Prince assassin”.

"Si la musique de Monteverdi conduit inexorablement vers la monodie, celle de Carlo Gesualdo, bien qu’étant tout aussi expérimentale, nous conduit ailleurs, et c’est un des objectifs de notre série de concerts et d’enregistrements que de savoir où."

Paul Agnew

Au micro de Jean-Baptiste Urbain, le chanteur et chef d'orchestre écossais, Paul Agnew, annonce avoir demandé la nationalité française suite au Brexit : "Je suis très triste pour l'Angleterre qui a rejeté cette idée de communauté". Le musicien s'est toujours senti très européen : "Je visitais chaque recoin de l’Europe avec un grand plaisir et là tout sera plus difficile". Ainsi Paul Agnew a entrepris les démarches pour obtenir un passeport français.

Né à Baillieston en Ecosse, Paul Agnew a fait ses études au Magdalen College d’Oxford, où il est remarqué en 1992 par William Christie lors d’une tournée triomphale d’Atys de Lully avec Les Arts Florissants.

En 2007, sa carrière prend un nouveau tournant lorsque lui est confiée la direction de certains projets des Arts Florissants. De 2011 à 2015, il dirige l’intégrale des madrigaux de Monteverdi. En 2013, il devient directeur musical adjoint des Arts Florissants.

Depuis la création en 2017, Paul Agnew est également directeur musical du Festival de Printemps – Les Arts Florissants dans les églises du Sud-Vendée.

L’ensemble, à l’occasion de ses 40 ans en 2019, annonce sa nomination comme co-directeur musical, aux côtés de William Christie.

Prochains concerts

17 février 2021 - Streaming Live en direct de la Philharmonie de Paris

Les Arts Florissants dirigé par Paul Agnew propose un programme autour de Monteverdi

23 février à l’Auditorio Nacional de Musica de Madrid

Les Arts Florissants dirigé par Paul Agnew - "Monteverdi, du Profane au Sacré"

