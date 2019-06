Paul Agnew est l'invité du jour

Le Festival de l'Abbaye de Saint-Michel en Thiérache (du 2 au 30 juin)

La 33e édition du festival convie à de nouvelles fêtes baroques dans le cadre privilégié du site abbatial, si propice à la musique et aux rencontres qu’elle suscite. Elles sont toujours fastes et proposées selon le principe fondateur du festival, à travers cinq dimanches consécutifs offrant deux ou trois concerts pendant la journée autour d’une thématique.

Certaines des plus grandes voix spécialisées actuelles, différents artistes et ensembles, familiers du site ou nouveaux invités, offrent un riche parcours nourri par le génie européen. Du théâtre à l’église, des cours aux chapelles, entre profane et sacré, tout un répertoire illumine un siècle et demi d’invention et de passion, de Gesualdo et Monteverdi à Bach et Gluck. Ces dimanches musicaux constituent une destination culturelle et touristique unique, conjuguant détente et exigence artistique au plus haut niveau.

La programmation complète du 33e festival de l'Abbaye de Saint-Michel en Thiérache.

Les Arts Florissants célèbrent leurs quarante ans en 2019

Fondés en 1979 par William Christie, Les Arts Florissants fêtent quarante ans passés à réinventer l’interprétation du baroque

Les Arts Florissants en concert

2 au 30 juin

33e Festival de Saint-Michel en Thiérarche

Rencontre avec Paul Agnew à 14h30 dans le cloître de l'abbaye

Dimanche 16 juin

Orgelet - Eglise Notre-Dame de l’Assomption

Festival de Musique baroque du Jura

Dimanche 23 juin

Les Arts florissants, direction Paul Agnew

Fabio Bonizzoni, clavecin

Ensemble La Fenice, direction Jean Tubéry

Abbaye de Saint-Michel en Thiérache

Programmation musicale

Carlo GESUALDO OK

Madrigaux Livre I : n°14 Son sì belle le rose

Arts Florissants, Paul Agnew

Enregistré live le 23 octobre 2018 à 20h30 dans l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique à Paris

Jean-Sébastien BACH

La Passion selon Saint Jean

Les Arts Florissants, William Christie

Enregistré live le 19 avril 2019 à 20h30 dans la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris

Claudio MONTEVERDI

Lamento de la ninfa SV163

Les Arts Florissants, Paul Agnew

